#coronavírus Estados Unidos descobrem duas pessoas infectadas com a variante do coronavírus identificada na África do Sul

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A variante do coronavírus identificada na África do Sul já circula nos EUA. (Foto: Reprodução)

Duas pessoas nos Estados Unidos foram infectadas com uma variante do Sars-Cov-2 que foi inicialmente detectada na África do Sul, segundo o que afirmaram, nesta quinta-feira (28), autoridades de saúde do estado da Carolina do Sul, onde foi feita a identificação.

Os pacientes não viajaram para a África do Sul e não têm relação entre si. Esses dados sugerem que esse vírus já circula na comunidade.

Na segunda-feira, os Estados Unidos confirmaram o primeiro caso de infecção pela variante do coronavírus identificada no Brasil. Ela foi identificada em um morador do estado de Minnesota que viajou recentemente para o país.

Restrições de entrada de estrangeiros

O governo norte-americano decidiu manter as restrições de entrada de estrangeiros que tenham passado pelo Brasil, pelo Reino Unido, pela Irlanda e outros vinte e seis países da União Europeia, até duas semanas antes do embarque. A partir deste sábado (30), as restrições também vão valer para a África do Sul.

Em relação ao Brasil, a medida já era esperada depois que o ex-presidente Donald Trump, no dia 18 de janeiro, anunciou que iria suspender as restrições, com início no dia 26 de janeiro. No mesmo dia, a equipe de Joe Biden avisou que o novo presidente iria reverter a decisão.

A justificativa é a preocupação com as novas variantes do coronavírus, com maior potencial de contaminação. Justamente por isso a África do Sul – onde surgiu uma das variantes – foi acrescentada à lista de países de origem dos viajantes a serem barrados.

A proibição da entrada nos Estados Unidos de viajantes com origem no Brasil está em vigor desde o dia 29 de maio do ano passado.

A restrição não é aplicada a pessoas que residam nos Estados Unidos ou sejam casadas com um cidadão norte-americano ou que tenham residência permanente no país. Filhos ou irmãos de norte-americanos ou residentes permanentes também podem entrar, desde que tenham menos de 21 anos.

Membros de tripulações de companhias aéreas ou pessoas que ingressem no país a convite do governo dos Estados Unidos também estão isentas da proibição.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de #coronavírus