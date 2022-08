Mundo Estados Unidos dizem que mataram o chefe da Al-Qaeda

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2022

Zawahiri ajudou a coordenar os ataques de 11 de Setembro de 2001, nos EUA, em que quatro aeronaves civis foram sequestradas. Foto: Reprodução Zawahiri ajudou a coordenar os ataques de 11 de Setembro de 2001, nos EUA, em que quatro aeronaves civis foram sequestradas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os Estados Unidos fizeram uma operação militar em Cabul, no Afeganistão, no domingo (31), e mataram o líder Ayman al-Zawahiri, um dos fundadores da Al-Qaeda, de acordo com dirigentes do governo norte-americano que pediram para não serem identificados. Não há vítimas civis.

A informação foi confirmada pelo presidente norte-americano, Joe Biden, durante pronunciamento na Casa Branca.

Al Zawahiri sucedeu Osama bin Laden em 2011, após a morte do antigo líder por soldados dos Estados Unidos no Paquistão. A Agência Central de Inteligência (CIA, na sigla em inglês) foi a responsável pelo ataque.

O egípcio Zawahiri era médico. Ele é apontado como um dos responsáveis pela formação ideológica, as táticas e habilidades organizacionais da Al-Qaeda. O terrorista também é tido como o líder por trás do uso dos primeiros atentados suicidas e células independentes que se tornaram uma marca da rede.

Ele ajudou a coordenar os ataques de 11 de Setembro de 2001, nos Estados Unidos, em que quatro aeronaves civis foram sequestradas. O médico também é suspeito de ter planejado um ataque que deixou 17 marinheiros mortos a um navio dos EUA que estava atracado no Iêmen, o USS Cole.

Zawahiri ainda foi acusado nos EUA por ter participado de ataques com bombas nas embaixadas norte-americanas no Quênia e na Tanzânia em 1998, que deixaram 224 mortos.

EUA no Afeganistão

Há quase um ano as forças dos EUA deixaram o Afeganistão. Isso permitiu que os talibãs retomasse o controle do país, após 20 anos afastados do poder.

Em um comunicado, o porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, confirmou que houve um ataque no domingo e fez críticas à operação, que classificou como uma violação aos “princípios internacionais”.

Segundo o New York Times, esse foi o primeiro ataque americano em solo afegão desde a saída definitiva dos militares dos EUA do país, em 31 de agosto de 2021. Se a morte for confirmada, o Talibã passa a ser suspeito de dar abrigo a Zawahiri.

Em julho, os EUA anunciaram a morte do líder do grupo Estado Islâmico na Síria, Maher al Agal, em um ataque com drones. A operação “enfraqueceu consideravelmente a capacidade” da organização “para preparar, financiar e realizar operações na região”, afirmou na ocasião um porta-voz militar americano.

