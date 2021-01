Estados Unidos e China se tornaram os dois primeiros países a ultrapassar a marca de 10 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 aplicadas, aponta levantamento do projeto “Our World in Data”, ligado à Universidade de Oxford.

Mais de 32,6 milhões de doses foram administradas em todo o mundo até a última quarta-feira (13), e as duas maiores economias do planeta lideram a vacinação até o momento, com os americanos à frente dos chineses (10,28 milhões contra 10 milhões).

Na sequência, com mais de um milhão de doses aplicadas, vêm Reino Unido (3,07 milhões), Israel (2,05 milhões) e Emirados Árabes Unidos (1,53 milhão).

Completam o top dez: Itália (885 mil), Rússia (800 mil), Alemanha (758 mil), Espanha (581 mil) e Canadá (419 mil).

Doses por dia

Os EUA são também o país que mais está aplicando doses por dia: foram mais de 710 mil na quarta, e desde domingo (10) o número se mantém acima de 500 mil.

A China vem na sequência e vacinou 357 mil pessoas ontem, abaixo das 500 mil doses diárias que conseguiu aplicar entre sexta (7) e domingo (9), quando liderava esse ranking.

O Reino Unido aparece em terceiro e aplicou quase 200 mil doses por dia entre domingo (10) e terça (12). Na sequência vêm França e Alemanha.

População vacinada

No ranking proporcional de vacinação, Israel lidera disparado. Com uma meta ambiciosa de vacinar toda a população vulnerável até o fim do mês, o país já aplicou 23 doses para cada 100 habitantes.

Em seguida estão Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Reino Unido e Estados Unidos.

O número de doses aplicadas pode ser diferente do total de pessoas vacinadas porque alguns países já estão aplicando a segunda dose dos imunizantes.

Imunização completa

Mais de 730 mil pessoas já receberam as duas doses necessárias para a imunização completa, segundo o levantamento. O número representa 0,01% da população mundial.

Este ranking é liderado por Reino Unido (428 mil), Emirados Árabes Unidos (250 mil) e Israel (53 mil).

Os três países lideram também o ranking proporcional à população, mas as posições se invertem: Emirados Árabes Unidos (2,53% dos habitantes já receberam as duas doses necessárias), Israel (1,21%) e Reino Unido (0,63%).

O “Our World in Data” é um projeto colaborativo de pesquisadores da Universidade de Oxford e a ONG Global Change Data Lab que acompanha dados públicos sobre a pandemia do novo coronavírus.

Brasil

O Brasil ainda não autorizou o uso emergencial de nenhuma vacina e não começou a vacinar a população contra a covid-19.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) está analisando os pedidos de uso emergencial de duas vacinas: a de Oxford/AstraZeneca, que tem parceria com a Fiocruz, e da CoronaVac, que é desenvolvida pela Sinovac e tem parceria com o Instituto Butantan. A expectativa, é de que a agência dê uma resposta neste domingo (17).

Um avião que vai buscar duas milhões de doses da vacina de Oxford produzida na Índia decola nesta sexta-feira (14). O pedido de importação das doses foi feito pela Fiocruz e aprovado pela Anvisa.