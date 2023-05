Mundo Estados Unidos e México pedem que a OMS declare emergência sobre surto de fungos ligados a cirurgias plásticas

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2023

Alerta foi dado depois de duas mortes por meningite após cirurgias com aplicação de anestesia peridural. (Foto: Freepik)

Autoridades dos Estados Unidos e do México têm pressionado a Organização Mundial da Saúde (OMS) com a intenção de declarar emergência de saúde pública devido a um surto de fungos associado a cirurgias plásticas no México, segundo a rede BBC.

O movimento começou após Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) terem afirmado que duas pessoas morreram de meningite após realizarem cirurgias com aplicação de anestesia peridural — também chamada de epidural.

Atualmente, segundo a BBC, existem aproximadamente 400 pessoas em monitoramento nos dois países. Além disse, duas clínicas de estética na cidade mexicana de Matamoros foram fechadas.

A OMS declara que há uma emergência de saúde pública quando a doença se espalha entre países e uma resposta internacional coordenada pode ser necessária para controlá-la.

As autoridades também pedem que as pessoas que tenham passado por cirurgias com aplicação da anestesia peridural no Centro Cirúrgico River Side ou na Clínica K-3 desde janeiro sejam avaliadas, mesmo que não apresentem nenhum tipo de sintoma.

O CDC disse que já identificou 25 pessoas nos EUA com casos “suspeitos” ou “prováveis” de meningite fúngica.

Anestesia

Muitas pessoas viajam dos EUA para o México em busca de procedimentos estéticos mais baratos. Lipoaspiração, silicone, lifting e até a cirurgia do “bumbum brasileiro” estão entre os mais procurados, e exigem a injeção de um anestésico ao redor da coluna: a anestesia peridural.

Dallas Smith, do CDC, também afirmou que os medicamentos usados na anestesia podem ter sido contaminados no próprio momento da peridural ou até com outros medicamentos adicionados durante as cirurgias, como a morfina.

“Há uma escassez no México, atualmente, e pode haver potencial para um mercado clandestino que pode ter contaminado remédios”, explica Dallas.

Em outubro de 2022, foi descoberto um lote de anestésico geralmente usado em partos que estava infectado pelo mesmo fungo. A contaminação causou a morte de 39 pessoas no estado de Durango, no México.

Duas clínicas de estética na cidade mexicana de Matamoros já foram fechadas. As autoridades pedem que, mesmo sem sintomas, as pessoas que passaram por cirurgias com anestesia peridural no Centro Cirúrgico River Side ou na Clínica K-3 desde janeiro passem por avaliação médica.

Dores de cabeça seguidas de febre, vômitos, dor no pescoço e visão turva estão entre os sintomas da meningite fúngica. A doença não é contagiosa, e pode ser tratada com medicamentos antifúngicos, mas pode se tornar fatal.

