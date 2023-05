Política Na busca do governo para ampliar sua base de apoio na Câmara dos Deputados, PT e partidos do Centrão são os que mais recebem emendas

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2023

Deputados reclamam de lentidão do Palácio do Planalto em liberar as emendas parlamentares. (Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

Na busca do governo por ampliar a base na Câmara, o PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e partidos do Centrão foram os que mais receberam emendas parlamentares até aqui neste ano. Com isso, uma das principais reclamações de deputados tem sido a lentidão do Palácio do Planalto em liberar as emendas parlamentares.

As emendas são verbas previstas no Orçamento da União que o governo tem que liberar para os parlamentares. São usadas por deputados e senadores para obras e projetos em suas cidades e estados.

O ritmo da liberação depende do Executivo. Nas últimas semanas, deputados vinham reclamando de que o governo Lula não liberou as emendas que havia prometida.

Esse foi um dos motivos pelos quais o governo sofreu algumas derrotas na Câmara nas últimas semanas. Os deputados barraram, por exemplo, um decreto de Lula que modificava o marco do saneamento.

Nesta última semana, a Câmara aprovou a nova regra fiscal, como o governo queria. Mas, em um novo revés, uma comissão mista do Congresso alterou uma medida provisória assinada por Lula para reformular a estrutura de ministérios.

Só nessa semana, o governo liberou R$ 1,3 bilhão em emendas.

No dia em que a Câmara dos Deputados votou o texto-base do arcabouço fiscal, principal pauta da equipe econômica de Lula, o governo empenhou (ou seja, reservou para pagamento) cerca de R$ 1,1 bilhão. Com o novo aporte, o empenho total neste ano em emendas parlamentares chega a R$ 2,9 bilhões. Os dados são do Siga Brasil, painel de execução de emendas vinculado ao Senado Federal.

Quase a totalidade dos recursos é destinada a emendas individuais, para deputados e senadores.

Por partido

Depois do PT, os partidos mais beneficiados por emendas na Câmara até aqui compõem o chamado Centrão, um grupo informal na Casa que reúne parlamentares de direita e centro-direita que costumam se aliar a governos em troca de espaços de poder.

Veja os partidos que mais receberam emendas, de acordo com o Painel do Orçamento Federal.

– PT: R$ 346,1 milhões;

– PSD: R$ 234,8 milhões;

– União: R$ 212 milhões;

– PP : R$ 199,2 milhões;

– MDB: R$ 176,5 milhões.

Senado

No Senado, a maior liberação de veras foi para senadores do PSD, partido da base do governo e do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (MG). Veja a lista:

– PSD: R$ 241,1 milhões;

– MDB: R$ 148,9 milhões;

– PT: R$ 76,5 milhões;

– PSB: R$ 65,3 milhões;

– PL: R$ 57,9 milhões.

