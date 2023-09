Geral Estados Unidos incluem em ajuda à Ucrânia munições de urânio empobrecido

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2023

Os Estados Unidos prometeram mais de US$ 43 bilhões em assistência militar à Ucrânia desde que a Rússia lançou sua invasão. (Foto: Reprodução)

Os Estados Unidos vão fornecer à Ucrânia munições para tanques com urânio empobrecido como parte de um pacote de ajuda ao país, informou o Pentágono. Os projéteis de 120 mm são para os tanques M1 Abrams americanos, disse o Departamento de Defesa em um comunicado, referindo-se aos blindados que Washington prometeu fornecer a Kiev.

Esta é a primeira vez que os Estados Unidos informam a entrega à Ucrânia de munições deste tipo, capazes de perfurar blindagem, mas que despertam controvérsias devido aos riscos tóxicos para militares e a população civil.

O urânio é um metal extremamente denso, que não se deforma em contato com o alvo. Por isso, é usado em projéteis e bombas por sua capacidade de penetração.

Há alguns meses, o Reino Unido já tinha anunciado a intenção de fornecer munições com urânio empobrecido à Ucrânia, uma iniciativa denunciada por Moscou.

A promessa americana de envio de urânio empobrecido ocorre dois meses depois de Washington informar que forneceria munição de fragmentação à Ucrânia. Esse tipo de munição é criticada por grupos de defesa dos direitos humanos pelo risco que as pequenas bombas não detonadas representam para a população.

Novo pacote

Nesta quinta-feira (7), os Estados Unidos anunciaram um novo pacote de ajuda em segurança para a Ucrânia no valor de US$ 600 milhões (R$ 2,98 bilhões, na cotação atual), que inclui munições para demolição e artilharia, bem como equipamento de desminagem.

A ajuda não chegará imediatamente ao campo de batalha, pois faz parte da Iniciativa de Assistência em Segurança à Ucrânia, na qual Washington adquire equipamentos da indústria de defesa ou por meio de seus parceiros, em vez de usar seu próprio estoque.

O pacote “ajudará com as necessidades no campo de batalha na Ucrânia”, disse o Pentágono em comunicado.

Este anúncio recente vem depois de Washington ter prometido mais de US$ 1 bilhão (R$ 4,98 bilhões) em assistência humanitária e militar para Kiev, incluindo os projéteis de urânio empobrecido de 120 mm para tanques M1 Abrams, que se espera que sejam entregues antes do final do ano.

Funcionários dos Estados Unidos lideraram os esforços para obter apoio internacional para a Ucrânia, rapidamente conseguindo uma coalizão em prol de Kiev após a invasão russa e coordenando a ajuda de dezenas de países.

Washington prometeu mais de US$ 43 bilhões (R$ 214 bilhões) em assistência militar à Ucrânia desde que Moscou lançou sua invasão em grande escala em fevereiro de 2022. As informações são da agência de notícias AFP.

