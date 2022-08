Mundo Estados Unidos relaxam regras contra a covid e põem fim às quarentenas

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2022

Novas diretrizes dos CDC também extinguem a necessidade de testes de rotina de assintomáticos. (Foto: Reprodução)

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos afrouxaram diversas medidas referentes à prevenção da covid. Entre as novas orientações, anunciadas nessa quinta-feira (11), a agência elimina a exigência de quarentena para quem for exposto ao vírus.

“Esta orientação reconhece que a pandemia não acabou, mas também nos ajuda a chegar a um ponto em que a covid-19 não atrapalhe mais nossas vidas diárias”, afirmou Greta Massetti, dos CDC, em comunicado. “Sabemos que a covid-19 está aqui para ficar.”

De acordo com as novas diretrizes, embora as pessoas que entrem em contato com o coronavírus não precisem ficar em casa, elas devem usar máscara por 10 dias e testar para contaminação por Sars-CoV-2 no quinto dia após a possível infecção. Quem testar positivo deverá permanecer em casa, isolado, por ao menos cinco dias.

Os CDC também relaxaram as exigências de testagem de rotina para a covid (em pessoas que não apresentam sintomas da doença) na maior parte dos cenários. Nas escolas, por exemplo, alunos não precisarão atestar que não estão contaminados mesmo após serem expostos ao microrganismo.

As autoridades ainda recomendam o uso de máscaras em ambientes fechados e em regiões onde o número de casos de covid são altos.

Para Marcus Plescia, diretor médico da Associação dos Oficiais de Saúde Estaduais e Territoriais dos EUA, a atualização não é uma grande revisão das orientações existentes. “[O protocolo] representa um foco crescente em indivíduos que tomam suas próprias decisões sobre seu nível de risco e como eles querem mitigar esse risco”, afirmou à imprensa.

Joe Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, teve covid duas vezes — ele só superou o contágio mais recente no último sábado (6) —, mas tossiu repetidamente em um discurso na Casa Branca na última terça-feira (9).

“Ele está passando por efeitos prolongados da covid”, disse a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.

Biden conversou com membros do Congresso (havia até mesmo legisladores do Partido Republicano), com executivos de empresas e pessoas do seu próprio governo antes de assinar um projeto de lei de US$ 53 bilhões destinado a impulsionar a indústria de semicondutores dos EUA.

Biden costumava ter asma, disse Ashish Jha, coordenador do combate à covid, a repórteres em julho, e tem “doença reativa das vias aéreas”, o que significa que ele está propenso a ter “um pouco de broncoespasmo” ou tosse. Ele usa um inalador de albuterol para aliviar a tosse durante a doença e já usou um inalador enquanto estava resfriado.

