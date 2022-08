Mundo Estados Unidos aplicam sanções a suposta namorada de Vladimir Putin

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2022

Anna Kabaeva, de 39 anos, é campeã olímpica de ginástica rítmica e ex-membro do parlamento russo. (Foto: Getty Images)

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções a suposta namorada do presidente russo, Vladimir Putin, como parte de uma série de medidas contra as elites russas na mais recente tentativa do governo de Joe Biden de punir o Kremlin por sua guerra em andamento na Ucrânia.

Alina Maratovna Kabaeva, que foi romanticamente ligada ao líder russo, recebeu sanções “por ser ou ter sido líder, oficial, alta executiva ou membro do conselho de administração do governo da Federação Russa”, um Departamento do Tesouro declaração disse.

Essa declaração descreve Kabaeva, de 39 anos, como tendo “uma relação próxima com Putin”. Ela é ex-membro da Duma do Estado “e é a atual chefe do National Media Group, um império pró-Kremlin de organizações de televisão, rádio e imprensa”.

Em abril, o Wall Street Journal informou que a sanção de Kabaeva estava sendo considerada pelos EUA, mas havia a preocupação de que tal medida pudesse inflamar as tensões devido à sua proximidade com Putin. Kabaeva já havia recebido sanções da União Europeia (UE) e do Reino Unido.

Além de Kabaeva, o Departamento do Tesouro anunciou sanções contra vários outros oligarcas, uma grande produtora de aço e duas de suas subsidiárias, bem como uma instituição financeira acusada de executar uma operação de evasão de sanções e seu diretor-geral.

Separadamente, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, anunciou sanções a três oligarcas, uma empresa estatal russa supervisionada pelo Ministério dos Transportes, “quatro indivíduos e uma entidade operando ilegitimamente no território da Ucrânia em colaboração com a Rússia” e 24 russos de defesa e tecnologia.

Os EUA também estão impondo restrições de visto a 893 funcionários da Federação Russa e “31 funcionários de governos estrangeiros que agiram para apoiar a suposta anexação da Rússia à região da Crimeia da Ucrânia e, assim, ameaçaram ou violaram a soberania da Ucrânia”, disse Blinken.

Muitas das designações anunciadas pelos EUA visam oligarcas que já tiveram sanções aplicadas por aliados como Reino Unido, Austrália, Canadá e UE. Eles vêm quando a guerra na Ucrânia entra em seu sexto mês.

Estilos de vida

“Enquanto pessoas inocentes sofrem com a guerra ilegal de agressão da Rússia, os aliados de Putin enriqueceram e financiaram estilos de vida opulentos”, disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen, em comunicado. “O Departamento do Tesouro usará todas as ferramentas à nossa disposição para garantir que as elites russas e os facilitadores do Kremlin sejam responsabilizados por sua cumplicidade em uma guerra que custou inúmeras vidas.”

Os oligarcas que receberam sanções pelo Departamento de Estado na terça são Andrey Igorevich Melnichenko, Alexander Anatolevich Ponomarenko e Dmitry Aleksandrovich Pumpyanskiy. O iate AXIOMA foi identificado como propriedade bloqueada na qual Pumpyanskiy tem interesse, disse o Departamento de Estado em um boletim informativo.

De acordo com essa ficha, Ponomarenko “é um oligarca com laços estreitos com outros oligarcas e com a construção do palácio à beira-mar de Vladimir Putin”, que já havia recebido sanções pelo Reino Unido, UE, Canadá, Austrália e Nova Zelândia.

Entre os oligarcas alvos de sanções pelo Departamento do Tesouro na terça está Andrey Grigoryevich Guryev, o bilionário russo fundador da empresa química “PhosAgro” e ex-funcionário do governo descrito pelo Tesouro como “um conhecido associado próximo” de Putin. Ele também recebeu sanções do Reino Unido e, de acordo com o Tesouro dos EUA, ele “possui a propriedade de Witanhurst, que é a segunda maior propriedade de Londres depois do Palácio de Buckingham”.

O Departamento do Tesouro identificou o iate Alfa Nero, supostamente de propriedade de AG Guryev, como propriedade bloqueada.

O filho de AG Guryev, Andrey Andreevich Guryev, também recebeu sanções dos EUA, depois de ter sido anteriormente alvo de sanções pela Austrália, Canadá, UE, Suíça e Reino Unido, assim como sua empresa de investimentos.

Natalya Valeryevna Popova foi sancionada “por operar ou ter operado no setor de tecnologia da economia da Federação Russa e por ser ou ter sido líder, oficial, diretora executiva sênior ou membro do conselho de administração da LLC VEB Ventures”, que é uma entidade sancionada.

Ela também foi sancionada por ser a esposa de Kirill Aleksandrovich Dmitriev, CEO do Fundo de Investimento Direto Russo (RDIF). Tanto ele quanto o RDIF tiveram sanções aplicadas nos dias seguintes ao início da guerra.

A Joint Stock Company Promising Industrial and Infrastructure Technologies, “uma instituição financeira de propriedade da Agência Federal Russa para Gestão de Propriedade do Estado”, e seu diretor-geral Anton Sergeevich Urusov tiveram sanções aplicadas na terça-feira em relação à suposta evasão de sanções.

