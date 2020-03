Mundo Estados Unidos têm o dobro de infectados por coronavírus do que a China

Por Redação O Sul | 31 de março de 2020

Mais de 3 mil mortes por complicações de Covid-19 foram registradas nos EUA Foto: Reprodução Mais de 3 mil mortes por complicações de Covid-19 foram registradas nos EUA. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os Estados Unidos têm 164 mil casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, que representa o dobro do número da China, onde eclodiu a pandemia no fim de 2019. Mais de 3,1 mil mortes por complicações de Covid-19 foram registradas em território americano até esta terça-feira (31), segundo balanço da Universidade Johns Hopkins.

Quanto ao número de infecções, os EUA estão à frente de Itália (101.739), Espanha (87.956) e China (82.240) e são o país com o maior número de pessoas que contraíram o novo vírus.

O que vem impressionando nos Estados Unidos é a velocidade da propagação do coronavírus Sars-Cov-2. A marca de 100.000 infecções havia sido atingida na última sexta-feira. Porém, acredita-se que a alta acentuada tenha relação com a expansão do programa de testes do país para o coronavírus. O governo do presidente Donald Trump vinha sendo duramente criticado por ter minimizado o risco de contágio.

A Rússia registrou 500 novos casos de infecção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. A capital Moscou está em seu segundo dia de confinamento, que não tem ainda previsão para acabar. O primeiro-ministro já pediu para que outras regiões do país se preparem para adotar medidas que favoreçam o isolamento social.

