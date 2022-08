Mundo Estados Unidos testam míssil balístico de longo alcance em meio à crise com a China

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2022

Americanos disseram que ação não foi resultado de nenhum evento global específico. (Foto: Força Aérea dos EUA)

Os militares dos Estados Unidos realizaram um teste com um míssil balístico intercontinental Minuteman III. A operação mostrou “a prontidão das forças nucleares dos EUA e fornece confiança na letalidade e eficácia da dissuasão nuclear do país”, segundo um comunicado militar do país.

O míssil viajou cerca de 6.760 quilômetros e foi lançado desarmado da Base da Força Espacial Vandenberg, na Califórnia. Foi um teste agendado com anos de antecedência. De acordo com os procedimentos padrão, os Estados Unidos divulgaram um comunicado sobre o lançamento de acordo com o Código de Conduta de Haia e notificaram o governo russo.

Momento

Os militares disseram que cerca de 300 desses testes foram realizados anteriormente e que não foi resultado de nenhum evento global específico. No entanto, ele tinha sido adiado para evitar aumento das tensões com Pequim durante a demonstração de força da China perto de Taiwan no início deste mês.

A China mobilizou dezenas de aviões e disparou mísseis reais no Estreito de Taiwan depois que a presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, fez uma viagem à ilha autogovernada. A China considera Taiwan parte de seu território e nunca renunciou ao uso da força para colocá-lo sob seu controle.

O teste sugere que Washington está menos preocupado com a escalada da situação em torno de Taiwan, pelo menos no curto prazo.

O governo do presidente Joe Biden afirmou que continuará realizando operações aéreas e navais de rotina no Estreito de Taiwan nas próximas semanas.

Os militares dos EUA também cancelaram um teste de seu míssil balístico intercontinental Minuteman III em abril, com o objetivo de diminuir as tensões nucleares com a Rússia durante a guerra em curso na Ucrânia.

Tipo de míssil

O Minuteman III, com capacidade nuclear, fabricado pela Boeing, é fundamental para o arsenal estratégico dos militares dos EUA. O míssil tem um alcance de mais de 9.660 quilômetros e pode viajar a uma velocidade de aproximadamente 24 mil quilômetros por hora.

Os mísseis são instalados em silos de lançamento reforçados para proteção contra ataques e conectados a um centro de controle subterrâneo por meio de um sistema de cabos reforçados.

Uma variedade de sistemas de comunicação fornece ao presidente e ao secretário de Defesa um contato direto altamente confiável e virtualmente instantâneo com cada equipe de lançamento.

O sistema de armas Minuteman foi concebido no final dos anos 1950 e o Minuteman I foi implantado no início dos anos 1960. Programas de modernização resultaram em novas versões do míssil, com opções de mira expandidas e maior precisão. “O sistema de armas Minuteman de hoje é o produto de quase 60 anos de aprimoramento contínuo”, informa a Força Aérea americana em sua página sobre o sistema.

O arsenal americano atual consiste em 400 mísseis Minuteman III em diferentes bases de lançamento.

