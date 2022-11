Futebol Estados Unidos vencem o Irã e encaram a Holanda nas oitavas de final da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2022

Norte-americanos terminaram a primeira fase maneira invicta, na segunda colocação do grupo, com cinco pontos Foto: Fifa/Divulgação Norte-americanos terminaram a primeira fase maneira invicta, na segunda colocação do grupo, com cinco pontos. (Foto: Fifa/Divulgação) Foto: Fifa/Divulgação

Em duelo decisivo pela última rodada do Grupo B, os Estados Unidos venceram o Irã por 1 a 0 nesta terça-feira (29) e garantiram a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo 2022. O gol da vitória norte-americana foi marcado pelo camisa 10 Christian Pulisic.

Com o triunfo, os Estados Unidos avançam para as oitavas de final de maneira invicta, na segunda colocação do grupo, com cinco pontos. Já o Irã encerra a sua participação na Copa do Mundo com três pontos somados, no terceiro lugar. Nas oitavas de final, os Estados Unidos encaram a Holanda, que avançou na liderança do Grupo A, com sete pontos. O confronto acontece no próximo sábado, às 12 horas (de Brasília), no Internacional Khalifa.

O jogo

Apesar do clima de tensão criados no pré-jogo pelos fatores geopolíticos, o duelo começou morno na etapa inicial. Foram poucas oportunidades para os dois lados nos primeiros minutos. Os Estados Unidos tinham a posse de bola e ocupavam mais o campo de ataque, mas eram raras as chegadas de perigo.

Aos poucos, porém, os norte-americanos se soltaram mais e passaram a encontrar espaços na defesa iraniana. Assim, os Estados Unidos chegaram ao gol que abriu o placar aos 37 minutos. Sergino Dest recebeu inversão pelo lado direito e cabeceou para o meio da área, encontrando Pulisic, que empurrou para o fundo da rede.

Segundo tempo

No segundo tempo, a seleção iraniana precisou se soltar mais ao ataque em busca do gol de empate. Assim, logo aos seis minutos, Ghoddos se antecipou à marcação e completou o cruzamento, mas mandou por cima do gol.

O atacante que entrou durante o intervalo teve nova oportunidade aos 19 minutos, quando aproveitou a sobra dentro da área e finalizou de primeira, mas a bola passou raspando a trave norte-americana. A arbitragem, contudo, já pegava falta de Taremi na origem da jogada.

Enquanto o Irã seguia com dificuldade nas finalizações para empatar o jogos, os Estados Unidos apostavam no contra-ataque para definir a vitória. Ainda assim, os norte-americanos também não conseguiam completar as jogadas criadas em velocidade. Com isso, os minutos finais foram de tensão, mas com poucas chances claras. Nos acréscimos, os iranianos por pouco não empataram, quando Pouraliganji cabeceou de peixinho e viu a bola tirar tinta da trave.

Assim, os Estados Unidos conseguiram sustentar a vantagem mínima para garantir a vitória e a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.

