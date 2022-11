Futebol Inglaterra vence o País de Gales e garante a primeira colocação no Grupo B

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2022

Time de Londres precisava de um empate para se classificar. No domingo (4) o adversário será o Senegal, segundo do Grupo A, nas oitavas de final

A Inglaterra venceu o País de Gales por 3 a 0 na tarde desta terça-feira, em partida válida pela terceira rodada da primeira fase da Copa do Mundo do Catar. Com o resultado, os ingleses garantiram a primeira colocação do Grupo B e enfrentarão o Senegal, segundo do Grupo A, no domingo (4), pelas oitavas de final. Os galeses estão eliminados e voltam pra casa.

O jogo

A partida entre as duas equipes, porém, começou antes da bola rolar. As duas seleções fizeram um protesto, com os jogadores se ajoelhando como uma forma de pedir igualdade racial. Quando o jogo começou, a Inglaterra trocava passes de um lado para o outro, buscando espaços para adentrar a área do País de Gales.

Aos 9, Rashford recebeu de Kane em boas condições finalizou, mas o goleiro Ward fez boa defesa na primeira boa chegada da Inglaterra. Aos 14, Luke Shaw cobrou falta da esquerda, a defesa galesa cortou pelo alto e no rebote, Foden arriscou de longe, mas errou o alvo.

Aos 17, após jogada ensaiada, Shaw levantou na segunda trave e Maguire desviou de cabeça buscando o gol, mas a bola foi para fora. Aos 22, Rashford pegou rebote e manda uma bomba da entrada da área. No caminho, a bola explode na cabeça de Neco Williams, que caiu no gramado e teve que ser atendido.

Aos 27, após bola roubada de Bellingham, Kane tentou puxar o contra-ataque, mas Ramsey conseguiu fazer um bom desarme de carrinho. Aos 33, Neco Williams caiu no gramado novamente, foi atendido pelo médico e deixou o gramado substituído.

Aos 37, após bom ataque que envolveu Bellingham e Walker, Foden recebeu dentro da área e finalizou de perna esquerda, mas manda por cima do gol. Aos 39, Rashford recebeu de Kane que tentou a devolução, mas a defesa galesa tirou. Aos 47, após cobrança de escanteio, Stone desvia de cabeça, mas o goleiro Ward fez a defesa. Aos 49, Joe Allen, do País de Gales, arriscou de perna esquerda e mandou por cima do gol. Aos 50, o árbitro encerrou o primeiro tempo de partida.

Na volta dos vestiários, o técnico de Gales, Robert Page, resolveu arriscar ao trocar o meia Gareth Bale pelo atacante Brennan Johnson. A mudança, porém, veio por água baixo antes mesmo dos 10 minutos na etapa. Isso porque logo aos quatro, Rashford chamou a responsabilidade em cobrança de falta e marcou um golaço. 1 a 0. Com a contagem aberta, os galeses se desorganizaram e viram Kane avançar pela direita e cruzar rasteiro para Foden ampliar. 2 a 0. Com os dois gols de desvantagem, só um milagre poderia colocar País de Gales nas oitavas de final da Copa do Mundo. Em busca virada histórica, Daniel James avançou pela esquerda e chutou rente à trave canhota do goleiro inglês. Foi a melhor chance galesa no segundo tempo. No minuto seguinte, foi a vez de Moore chutar de longe e quase enganar o arqueiro adversário. Letal, a Inglaterra voltou a incomodar com Rashfrod aos 22 minutos. O camisa 11 invadiu a área e finalizou de canhota para dar números finais ao clássico britânico. 3 a 0 para os ingleses.

