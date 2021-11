Mundo Estados Unidos voltam a impulsionar resultados da JBS/Friboi

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2021

Empresa lucrou R$ 7,6 bilhões no terceiro trimestre, mais que o dobro que em igual período de 2020. (Foto: Reprodução)

Os Estados Unidos provaram, mais uma vez, por que a JBS depende cada vez menos

do Brasil – em tempos de custos galopantes e embargo chinês, não é uma má notícia

para os acionistas. Maior empresa privada do país, com faturamento anual de quase

R$ 330 bilhões, a companhia dos irmãos Batista registrou um dos melhores

resultados da história no terceiro trimestre.

Puxada pela forte demanda americana por carne bovina, a JBS lucrou R$ 7,6 bilhões no período, mais que o dobro do resultado do terceiro trimestre do ano passado, quando a companhia teve um lucro de R$ 3,1 bilhões. Na mesma base de comparação, a receita líquida aumentou 32,2%, atingindo R$ 92,6 bilhões. Atualmente, o Brasil responde por 25% do faturamento da empresa.

“Às vezes, a gente não se dá conta do tamanho”, afirmou o CEO global da JBS, Gilberto

Tomazoni, em entrevista ao Valor. Os números superlativos ainda não consideram

aquisições feitas recentemente, sobretudo no exterior, que vão agregar US$ 2 bilhões

em vendas anuais ao grupo.

No trimestre, a operação americana de carne bovina foi o principal destaque. A unidade JBS USA Beef (que também contempla as operações no Canadá e na Austrália,

onde a seca ainda afeta a rentabilidade), triplicou o lucro antes de juros, impostos,

depreciação e amortização (Ebitda), que somou R$ 8,4 bilhões, ou 60% do Ebitda

consolidado. A margem Ebitda da divisão pulou mais de dez pontos, para 21,8%, um

novo recorde.

Considerando todos os negócios, o Ebitda da JBS chegou a R$ 13,9 bilhões no trimestre, aumento de 74,2%. A margem do grupo cresceu 3,6%, de 11,4% para 15%.

No Brasil – onde ficam as divisões Seara e Friboi -, os negócios mostraram mais uma vez o peso dos custos (grãos e boi gordo). No trimestre, o Ebitda da Seara caiu 10,2%,

para R$ 984 milhões. Com isso, a margem Ebitda do negócio de frango, suínos e alimentos processados registrou uma contração de 5,5 pontos, para 10,2%. Na Friboi, a

margem Ebitda recuou 1,4 pontos, a 6,1%. Nesse caso, o embargo chinês – anunciado

no fim do trimestre – ainda não teve efeito, e provavelmente derrubará o resultado do

negócio brasileiro de carne bovina no quarto trimestre

Tomazoni disse que o embargo chinês tem um efeito significativo sobre a Friboi, já que

o país responde por 50% da exportação, ou um quarto da receita da divisão. Sem destino para a carne que iria à China, a JBS reduziu abates no Brasil. Porém, a divisão é só uma fração do grupo – 15%.

Financeiramente, os acionistas talvez não tenham muito do que reclamar. Diante do

momento favorável nos EUA e da forte geração de caixa – foram mais de R$ 7 bilhões

em caixa livre no terceiro trimestre -, o conselho da JBS aprovou a distribuição de mais

R$ 2,4 bilhões em dividendos (R$ 1 por ação). Como o grupo já havia pago R$ 5 bilhões em proventos em 2021, o dividend yield fica em 8%. Ao contabilizar as recompras de ações, de R$ 7 bilhões até outubro, o retorno ao acionista já chegou a 15%, destacou o CFO da companhia, Guilherme Cavalcanti.

Ratings

Além de remunerar o acionista, a JBS vem conseguindo fazer aquisições e, ao mesmo

tempo, melhorar as métricas de crédito, cortando despesas financeiras. Recentemente,

o grupo obteve o rating de grau de investimento Moody’ s. Com duas agências de risco

avaliando a JBS assim – a Fitch já havia conferido o selo anteriormente -, Cavalcanti já

nota uma redução potencial do custo de dívida da companhia, o que poderá ser

conseguido com a recompra de bonds em 2022.

Antes do grau de investimento a Moody’s, a JBS calculava que poderia economizar mais US$ 150 milhões em despesas anuais. Com o selo, o mercado secundário de bonds sinaliza essa economia pode chegar mais de US$ 200 milhões – metade disso poderá ser apropriado no ano que vem, de acordo com o CFO.

Nesse cenário de despesas financeiras menores, a JBS vem reduzindo o índice de alavancagem. O indicador passou de 1,61 vez em junho para 1,52 vezes em setembro. Em dólares, saiu de 1,73 vez para 1,49 vez.

No horizonte, a JBS reiterou os planos de listar os negócios em uma bolsa nos Estados

Unidos. “Se nada mudar no horizonte, nós vamos estar listados nos EUA em 2022”,

ressaltou Tomazoni.

