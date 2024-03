Notas Brasil Estão abertas as inscrições para concurso da Caixa com salários de até R$ 14,9 mil

Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2024

Estão abertas as inscrições para o concurso da Caixa Federal. Com mais de 4 mil vagas para todo o Brasil, incluindo cadastro reserva, as inscrições para o certame podem ser feitas pelo site da Fundação Cesgranrio. Os salários ofertados vão até R$ 14,9 mil para as carreiras de médico do trabalho e de engenheiro de segurança do trabalho.

