Cláudio Humberto Estatais empregam 446 mil com regalias bilionárias

Por Cláudio Humberto | 26 de novembro de 2022

O Relatório de Benefícios das Empresas Estatais Federais (Rebef) de 2022 revela o quadro das empresas no fim do governo Bolsonaro, e os números impressionam. As 44 estatais empregam 445,97 mil pessoas com benefícios e regalias que somam cerca de R$16 bilhões anuais, que incluem os comuns como alimentação, transporte e saúde, e os nunca sonhados pela maioria dos trabalhadores normais, como babá e cultura, além de planos de saúde que são mantidos mesmo após aposentadoria.

SUS ignorado

Só no plano de saúde de empregados, cônjuges e dependentes são gastos R$8,56 bilhões ao ano, equivalente a mais da metade do total.

E o INSS?

Além dos altos salários, quase todas as estatais têm previdência complementar para empregados e os gastos chegam a R$7,21 bilhões.

Sobrando

Metade das estatais pagam salários iguais ou superiores ao teto, com destaque para a Petrobras, única a passar de R$100 mil (R$103 mil).

A realidade

Já o trabalhador de salário mínimo depende do SUS, se aposentará pelo INSS e jamais terá direito a essas regalias que seus impostos sustentam.

PT já estuda alternativa à reeleição de Pacheco

Há quase um mês tratando da votação da PEC fura-teto, lideranças do PT já perceberam a incapacidade de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) de liderar o Legislativo e começam a estudar alternativas para disputar a Presidência do Senado, cuja eleição será em fevereiro. A gota d’água foi Pacheco ter prometido aprovar a PEC até o fim de novembro e não ter conseguido sequer articular a apresentação da proposta, até agora.

O problema

Se criar atrito com PSD de Pacheco, que tem 11 senadores, o PT pode estar entregando o Senado ao PL, que tem a maior bancada, com 14.

Opções de peso

Se escolher entre os seus, o PT tem opções de senadores com grande tempo de Casa a ex-governadores. Todos mais capazes que Pacheco.

As opções

Nomes como Wellington Dias, Humberto Costa, Paulo Paim e Jaques Wagner agradam, mas o PT tem a 5ª maior bancada e precisa de apoio.

Banqueiros espertos

A presença em evento da Febraban de Fernando Haddad, derrotado para o governo de São Paulo, mas cotado para o Ministério da Fazenda, mostra como banqueiro sabe ser rápido no gatilho, na hora da bajulação.

Barreto no Turismo

É forte a torcida no “trade” de Luiz Barreto no Ministério do Turismo. Ex-presidente do Sebrae de gestão técnica elogiada, na Transição ele chefia a área da qual faz parte, sabe-se lá por que, o deputado Marcelo Freixo.

Amor e ódio

O silêncio do presidente Jair Bolsonaro diante da situação atual não tem sido bem compreendido por seus apoiadores. Alguns porraloucas mais fanáticos já começam a chama-lo de traidor, pelo seu comedimento.

Esqueceu rápido

No grupo de Relações Exteriores da transição, Cristovam Buarque foi demitido com humilhação do MEC no primeiro governo Lula. Jantava em Lisboa com o embaixador Paes de Andrade quando um aspone de Lula ligou comunicando a demissão. Trancou-se no lavabo e caiu no pranto.

Ativismo mala

Noticiário sobre boicote publicitário de fabricantes de veículos ao Twitter insinua “repulsa” a Elon Musk, novo dono da rede social. Omite que são empresas rivais da Tesla, montadora de carros elétricos do empresário.

Luz sobre Bessias

Jorge Messias coordena o grupo de trabalho “Integridade, transparência e controle”, na transição. Poderia começar explicando, em nome da transparência, por que a ex-presidente Dilma o chamava de “Bessias”.

Assiste e não admite

O número de pessoas criticando Copa do Mundo e a Seleção na internet impressiona, mas a verdade é que compras online na véspera da Black Friday caíram 46% antes do jogo e só voltaram a subir perto do apito final, segundo dados de 2.800 grandes varejistas atendidos pela Linx.

Pode contar com ele

O agro não decepciona e bateu novo recorde este ano com exportação de 20 milhões de toneladas de óleo e farelo de soja até outubro. O resultado representa aumento de 28% em relação ao período de 2021.

Pensando bem…

…Neymar torceu o tornozelo, mas causou muito mais dor em outros, dor de cotovelo.

PODER SEM PUDOR

Exemplo histórico

Os radicais do PT, que achavam muito parecidos os governos Lula e FHC, confirmaram Washington Luís, presidente deposto por Getúlio Vargas nos anos 1930, sob a promessa de “mudanças radicais”. No exílio dos Estados Unidos, Washington Luís reagiu assim ao ser informado que advogado Coriolano de Góes, Chefe de Polícia do governo deposto, fora reconduzido ao cargo: “Este Getúlio está perdido. Caçando com meus cães, vai acabar como eu: num mato sem cachorro.”

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

