Rio Grande do Sul Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, libera o uso de praças e academias ao ar livre

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Placas e faixas foram fixadas nas áreas que foram reabertas, indicando os cuidados necessários para retomada do uso dos locais Foto: Adriano Rosa da Rocha/PME/Divulgação Placas e faixas foram fixadas nas áreas que foram reabertas, indicando os cuidados necessários para retomada do uso dos locais. (Foto: Adriano Rosa da Rocha/PME/Divulgação) Foto: Adriano Rosa da Rocha/PME/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A utilização de praças públicas, parques e equipamentos das academias ao ar livre de Esteio voltou a ser permitido ao público a partir desta quinta-feira (01). A proibição do uso e da circulação de pessoas nesses locais estava proibida desde março, como meio para prevenção e enfrentamento à doença, e foi revogada com a publicação, nesta quarta-feira, do Decreto Municipal nº 6.717/2020.

A Secretaria Municipal de Saúde emitiu nota técnica com recomendações para os usuários dos espaços. O alerta lembra a população que o risco de contágio pela Covid-19 permanece e que pode ocorrer através de indivíduos ou pelo contato com superfícies ou ambientes contaminados.

Placas e faixas foram confeccionadas e fixadas ao longo desta quarta-feira nas áreas que foram reabertas, indicando os cuidados necessários para retomada do uso dos locais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul