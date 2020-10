Bem-Estar Prefeitura de São Leopoldo retoma atendimento presencial ao público

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Local agora funciona das 9h às 14h, respeitando as medidas sanitárias de prevenção à Covid-19 Foto: Prefeitura Municipal de São Leopoldo/Divulgação Local agora funciona das 9h às 14h, respeitando as medidas sanitárias de prevenção à Covid-19 | (Foto: Prefeitura Municipal de São Leopoldo/Divulgação) Foto: Prefeitura Municipal de São Leopoldo/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Prefeitura de São Leopoldo, no Vale do Sinos, retomou, na manhã desta quinta-feira (01), o atendimento presencial ao público. O Centro Administrativo estava com a atividade suspensa desde o dia 23 de março, e agora funciona das 9h às 14h, respeitando as medidas sanitárias de prevenção à Covid-19, com o objetivo de evitar aglomerações.

Em conformidade com o decreto 9.680, publicado na noite da última terça-feira, foi organizada uma escalas dos servidores, empregados e estagiários para evitar a circulação desnecessária no âmbito das repartições, com escalonamento de atividades.

Em julho, após a identificação de um surto de coronavírus que alcançou cerca de 200 servidores municipais, inclusive o prefeito Ary Vanazzi, o prédio da Prefeitura foi sanitizado e ficou fechado por cerca de sete dias.

Mesmo tendo retomado parcialmente suas atividades em 27 de julho, desde o início da pandemia o Centro Administrativo não abria as portas para atender à população. Mesmo com o retorno das atividades presenciais, os canais de atendimento on-line seguirão disponíveis.

Em algumas secretarias, como na de Segurança Pública e Defesa Comunitária, algumas atividades seguem interrompidas, como o serviço de prazos para apresentação de defesa de autuação, recursos de multa, defesas processuais de trânsito, identificação de condutor infrator e recursos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação.

O contato pode ser feitos pelo telefone da Ouvidoria da Segurança Pública pelo telefone 2200.0620, ou pelo e-mail: ouvidoria.seguranca@saoleopoldo.rs.gov.br. Já o registro de acidentes de trânsito apenas com danos materiais deve ser feito na Delegacia Online da Polícia Civil, e informações no Cartório de Trânsito pelo 2200.0610.

Além disso, o Procon segue com atendimento remoto pelo whatsapp 51 9829 3084 no horário das 9h às 14h, e no e-mail: procon.atendimento@saoleopoldo.rs.gov.br. Denúncias podem ser enviadas para o contato: procon@saoleopoldo.rs.gov.br

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bem-Estar