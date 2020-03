Rio Grande do Sul Estiagem leva à emergência 61 cidades de Pernambuco e sete do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 4 de março de 2020

Estiagem castiga algumas cidades do Estado Foto: Divulgação Estiagem castiga algumas cidades do Estado. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Sedec (Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil), do MDR (Ministério do Desenvolvimento Regional), reconheceu a situação de emergência em 70 cidades de Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Com a medida, os municípios poderão ter acesso a recursos federais para ações de socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de infraestruturas danificadas.

A maior parte dos reconhecimentos foi concedida a cidades pernambucanas. São 61 as afetadas pela estiagem: Agrestina, Águas Belas, Alagoinha, Altinho, Angelim, Belo Jardim, Bezerros, Bom Conselho, Bom Jardim, Brejão, Brejo da Madre de Deus, Buíque, Cachoeirinha, Caetés, Calçado, Canhotinho, Capoeiras, Casinhas, Cumaru, Cupira, Feira Nova, Frei Miguelinho, Garanhuns, Gravatá, Iati, Ibirajuba, Itaíba, Jataúba, João Alfredo, Jucati, Jupi, Jurema, Lagoa do Ouro, Lajedo, Limoeiro, Orobó, Paranatama, Passira, Pedra, Pesqueira, Poção, Riacho das Almas, Sairé, Saloá, Sanharó, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Maria do Cambucá, São Bento do Una, São Caetano, São João, São Joaquim do Monte, São Vicente Ferrer, Surubim, Tacaimbó, Taquaritinga do Norte, Terezinha, Toritama, Tupanatinga, Venturosa, Vertente do Lério e Vertentes.

Outras sete localidades do Rio Grande do Sul registram o mesmo tipo de desastre natural: Barra do Rio Azul (RS), Candelária (RS), Ibarama (RS), Novo Cabrais (RS), Sobradinho (RS), Tunas (RS) e Vanini (RS). Já os municípios de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, e São Tiago, em Minas Gerais, foram atingidos por chuvas intensas.

O apoio emergencial por meio do MDR é complementar à atuação dos governos estaduais e municipais. O auxílio pode ser solicitado sempre que necessário – inclusive em situações recorrentes, como é o caso de desastres ocasionados por seca ou chuvas intensas.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Deixe seu comentário