Agro Trator acessível é uma das grandes novidades da Expodireto Cotrijal 2020, em Não-Me-Toque

Por Redação O Sul | 4 de março de 2020

A expectativa é que em 2021 o trator acessível já esteja no mercado. (Foto: Ricardo Azevedo)

Uma das principais novidades do ano, na Expodireto Cotrijal 2020, em Não-Me-Toque é o conceito de trator acessível. O modelo faz parte da linha TL5. Conforme a empresa que está exibindo o trator, esse é o primeiro do mundo adaptado para pessoas com mobilidade reduzida. Os visitantes interessados podem conferir até está sexta-feira (6), dia em que termina a feira.

O trator é equipado com uma plataforma de elevação e um joystick, com o qual o operador comanda os movimentos necessários para fazer o seu próprio embarque e desembarque, tendo acesso até a plataforma de comando, que foi adaptada para facilitar as operações com boa ergonomia e mantendo o espaço interno.

Como se trata de um conceito, o trator acessível ainda precisa passar por testes de validação para chegar ao mercado. A expectativa é que ele possa ser comercializado em 2021, mas será produzido somente por encomenda e terá os recursos necessários conforme cada pessoa necessita.

“Acreditamos que é possível levar a acessibilidade da marca e dos produtos para um novo patamar. Estamos de olho nisso e dispostos a desenvolver soluções que ajudem no trabalho no campo, seja para uma pessoa com modalidade reduzida ou alguma outra necessidade especial”, explicou o diretor de Marketing de Produto da empresa, Cláudio Calaça Júnior.

O produtor rural, Ângelo Klein de Almirante Tamandaré do Sul sofreu um acidente aos cinco anos de idade, ele usa a prótese há 23 anos. Ele trabalha com a família e contou para a equipe da Rede Pampa que o trator facilitaria em seu trabalho, assim como o de outras pessoas que possuem algumas restrições.

“Vai possibilitar que muitas pessoas que tenham alguma mobilidade reduzida voltem ao mercado de trabalho, que quer trabalhar e não tem como. Na minha adolescência não tinha nenhuma tecnologia, mas com a evolução de hoje, as máquinas que dispensam o uso da embreagem eu já posso operar”, disse Kelin.

