Política “Gasto público é importante para Brasil crescer”, defende o presidente da Câmara dos Deputados

Por Redação O Sul | 4 de março de 2020

Presidente da Câmara dos Deputados disse que o fraco crescimento do PIB já era esperado Foto: Fábio Rodrigues/Agência Brasil Presidente da Câmara disse que o fraco crescimento do PIB já era esperado. (Foto: Fábio Rodrigues/Agência Brasil) Foto: Fábio Rodrigues/Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quarta-feira (04) que o fraco crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) em 2019, de 1,1%, já era esperado e defendeu que o governo faça investimentos para ajudar na retomada econômica do País.

Maia fez as declarações ao deixar a cerimônia de filiação do apresentador José Luiz Datena ao MDB. Ao comentar o PIB, o presidente da Câmara afirmou que a expectativa para o número do ano passado não era “tão positiva”.

“Um dos números mostra uma queda do volume de investimento público, uma queda dos serviços na área pública, o que prova que a aplicação do Orçamento, os investimentos públicos são muito importantes também para ajudar o crescimento econômico”, afirmou.

Maia fez fortes críticas à política econômica do governo Bolsonaro, de enxugamento de gastos públicos. “A gente não consegue organizar um País apenas fazendo as reformas, cortando, cortando, cortando”, disse.

Para ele, o investimento do governo é importante porque “o setor privado sozinho não vai resolver os problemas”. “Então acho que a grande mensagem do PIB que saiu é exatamente que a participação do Estado também será sempre importante para que o Brasil possa crescer e se desenvolver”, concluiu.

O PIB do Brasil cresceu 1,1% em 2019, primeiro ano do governo do presidente Jair Bolsonaro, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Foi o terceiro ano seguido de fraco crescimento da economia brasileira. Em 2017 e em 2018, a primeira divulgação do PIB mostrou expansão de 1,1%. Posteriormente, os dados foram revisados para 1,3%. Em 2015 e 2016, houve queda no PIB.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política

Deixe seu comentário