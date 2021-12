Rio Grande do Sul Estradas da serra gaúcha recebem investimentos de R$ 91,3 milhões em obras de pavimentação

Obras aguardadas pelos gaúchos há pelo menos 20 anos serão retomadas, após a assinatura de ordem de serviço nesta sexta-feira (17). Serão investidos R$ 91,3 milhões nos acessos entre Capão Bonito do Sul e Lagoa Vermelha (ERS-461), Gramado e Santa Maria do Herval (ERS-373), Cambará do Sul e São José dos Ausentes (ERS-020).

As ações de pavimentação incentivam o crescimento econômico das comunidades atendidas, além de fomentar o turismo do Estado.

O governador Eduardo Leite ressaltou a importância do trabalho conjunto que viabilizou a retomada de investimentos pelo governo do Estado, envolvendo os projetos aprovados pela Assembleia Legislativa e os esforços, como destino de emendas parlamentares, de deputados das bancadas gaúchas.

“Não fossem as reformas aprovadas com suporte da Assembleia, não estaríamos recebendo hoje prefeitos para celebração de convênios e contratos, mas sim para ouvir reivindicações. A agenda de reformas e privatizações, que propusemos e aprovamos, está viabilizando a retomada de investimentos no Estado. Ao investir nas regiões, possibilitamos que a economia gire, atraindo recursos e renovando a de seguir investindo em serviços para a população”, afirmou.

Leite anunciou ainda que, em breve, começam as discussões sobre nova etapa do Avançar na Infraestrutura, para que, neste mandato, sejam encaminhadas outras obras capazes de melhorar a logística do Estado.

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, garantiu a finalização das obras. “Estes recursos já foram disponibilizados, foram empenhados e liberados pelo governo e pela secretaria da Fazenda. Não temos dúvida nenhuma de que são obras com início, meio e fim”, disse.

No trecho que liga Capão Bonito do Sul a Lagoa Vermelha, na ERS-461, serão pavimentados 7,5 quilômetros, investimento de R$ 11,6 milhões, favorecendo a agropecuária, principal atividade econômica do município. A previsão de entrega da obra é para 2022.

Na ligação entre Gramado e Santa Maria do Herval, na ERS-373, serão recuperados 7,1 quilômetros de trecho já pavimentado e haverá a pavimentação de 10 quilômetros. Além de reduzir a distância entre Porto Alegre e Gramado em 20 quilômetros, a obra criará uma alternativa para a ERS-239 e a ERS-115, que compreendem Taquara e Três Coroas, em direção à região das Hortênsias. O investimento de R$ 27,6 milhões vai desenvolver a rota turística e a região agrícola.

Também está previsto o emprego de R$ 9,6 milhões garantidos e empenhados pela bancada federal gaúcha para a pavimentação da Estrada da Pedreira, rota alternativa entre Gramado e Porto Alegre.

Entre Cambará do Sul e São José dos Ausentes, o investimento de R$ 52,1 milhões será destinado para a pavimentação de 26,6 quilômetros, melhorando importante rota turística, nos altos da Serra, que atrai visitantes do país inteiro.

