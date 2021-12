Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul confirma 12 mortes por coronavírus nesta sexta-feira e 223 novos casos

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2021

Desde o início da pandemia, 8% de 1.499.462 necessitaram de hospitalização por síndrome respiratória aguda grave. Foto: EBC

O Rio Grande do Sul registrou a morte de 12 pessoas em decorrência de complicações do coronavírus e 223 novas infecções nesta sexta-feira (17). Com estes números, o Estado chega ao total de 36.349 mortes por coronavírus e 1.499.462 casos confirmados da doença.

As informações são da Secretaria Estadual da Saúde (SES), que atualizou o boletim sobre a pandemia referente as últimas 24 horas.

Ainda conforme a Saúde do Rio Grande do Sul, do total de pessoas contaminadas, já se recuperaram da doença 1.461.807 (97% dos casos). Outras 1.205 (0%) pessoas seguem em acompanhamento.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI em geral é de 56,2% ( 1.799 pacientes em 3.200 leitos em unidades de tratamento intensivo).

Desde o início da pandemia, 8% de 1.499.462 necessitaram de hospitalização por síndrome respiratória aguda grave (SRAG), o que corresponde a 114.204 pessoas no Rio Grande do Sul.

Confira abaixo os municípios de residência das vítimas do coronavírus:

– Alegrete (mulher, 87 anos);

– Capão da Canoa (homem, 57 anos);

– Carazinho (homem, 53 anos);

– Erebango (mulher, 71 anos);

– Erechim (homem, 68 anos);

– Farroupilha (homem, 73 anos);

– Imbé (homem, 44 anos);

– Osório (homem, 57 anos);

– Pelotas (mulher, 66 anos);

– Porto Alegre (homem, 80 anos);

– Porto Alegre (homem, 81 anos);

– Taquara (mulher, 67 anos).

