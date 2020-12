Saúde Estresse, excesso de medicamentos, falta de sono e de nutrientes aceleram a queda capilar e a calvície

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2020

Especialista lança um alerta à comunidade sobre esta questão e dá dicas desmistificando tratamentos para calvície e alopécia Foto: Divulgação Especialista lança um alerta à comunidade sobre esta questão e dá dicas desmistificando tratamentos para calvície e alopécia. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Uma das principais causas de queda de cabelo é o excesso de estresse, tanto físico quanto mental. O alerta parte da médica gaúcha, especialista e referência em cabelos, Dra. Ana Cecília Corcini.

Para tanto, a Clínica Corcini está lançando, neste final de ano, a campanha Cabelo Sem Estresse. Trata-se de um alerta, para que as pessoas busquem cuidar ainda mais da saúde, especialmente, neste momento de pandemia.

“Lançamos uma série de dicas que iremos compartilhar com à comunidade, unindo dicas de saúde que vão beneficiar também os cabelos. Cresceu muito este ano, as reclamações sobre queda de cabelo entre os pacientes do consultório. Boa parte disso, deve-se ao estresse”, adianta Dra. Ana.

Confira as dicas da campanha Clínica Corcini Cabelo Sem Estresse!!

1 – Aumente a sua hidratação

Aumente a ingestão de água. Para o dia fracione em 4 garrafas de 500 ml e garanta assim o consumo de 2 litros de água. Sempre as deixe por perto! Saborizar a água, pode ser uma ótima pedida. A água auxilia como ninguém a saúde de todo o corpo. E seus cabelos vão agradecer, ficando mais hidratados e brilhosos.

2 – Hidratantes para cabelos

Hidratar o cabelo ajuda a proteger os fios da ação do sol, do frio e do vento, conferindo saúde, brilho e maciez aos fios durante todo o ano. Além da hidratação, também é muito importante secar delicadamente os fios com uma toalha e usar protetor de calor sempre antes de usar o secador e a chapinha. A hidratação é importante para todos os tipos de cabelo, principalmente nos fios que possuem química. A realização de procedimentos no cabelo pode deixar os fios mais ressecados e quebradiços ao longo do tempo.

3 – Queda de fios

Alopécia, você já ouviu falar? Trata-se da queda excessiva dos cabelos. Entre as causas mais comuns está o estresse. Tabagismo, falta de nutrientes e uso medicamentos também são fatores agravantes, assim como a androgenética, que vem da herança dos pais. A queda normal dos fios fica em torno de 150 ao dia.

Acima disso, já podemos considerar que o couro cabeludo está doente. Podemos observar esta queda na roupa, no chão, no travesseiro, na escova de cabelo e no banho. O tratamento é de acordo com a avaliação médica e pode consistir em medicamentos aplicados, diretamente no couro cabeludo, associado ao uso de tônicos, shampoos, complementado ao uso de terapia oral. Então fica a dica: muita atenção se a queda dos seus cabelos está normal.

4 – Queda de cabelo nos homens e nas mulheres

A queda de cabelo em homens é um pouco diferente das mulheres. Em média, 40% das mulheres podem apresentar queda capilar, a partir dos 40 anos, já nos homens eles podem sofrer com a calvície, a partir dos 28 anos. A principal causa da calvície, tanto nos homens quanto nas mulheres, é o estresse seguido da Alopécia Androgenética, ou seja, por uma causa hereditária. Entretanto, outros motivos também podem influenciar.

5 – Desmistificando o transplante capilar

O transplante capilar FUE, é um procedimento moderno, em que tratamos a calvície de forma definitiva. É uma técnica livre de cortes, em que consiste na extração de unidade folicular uma a uma, sem deixar cicatriz para o paciente.

Realizado com anestesia local. Após o transplante capilar FUE, os enxertos transplantados levarão 3 dias para cicatrizar. Até lá, o paciente terá que tomar os devidos cuidados, porém, não sentirá dor. A aparência voltará ao normal com 2 semanas, em média.

Os cabelos retirados já estarão crescendo e a zona implantada já estará recuperada. De 1 a 3 meses ocorrerá uma considerável queda de cabelo e depois, o cabelo transplantado começará a crescer.

No 4º mês, o cabelo começa a crescer mais rápido e até o 6º mês, já é possível perceber um resultado de 50%. De 6 a 12 meses o cabelo transplantado continua a crescer e se torna mais grosso. De 12 a 18 meses após a aplicação da Técnica FUE será possível ver os resultados finais do seu procedimento de transplante capilar. Você terá o aspecto do cabelo mais longo e grosso.

5 – Sobrancelhas

A perda dos pêlos não se resume só ao couro cabeludo! E na sobrancelha ocorre, primeiramente, na região da cauda. Entre os tratamentos existentes e disponível está o transplante nas sobrancelhas com a técnica FUE. Que é minimamente invasiva, no qual os fios são retirados um a um da área doadora, geralmente da região posterior da cabeça. Não sendo necessário a raspagem da cabeça. A técnica devolve o volume proporcionando um resultado natural e definitivo.

6 – Barba

Você sabia que o mesmo transplante que fazemos na cabeça com a técnica FUE – também pode ser feito na barba? Este transplante é realizado na própria clínica médica, com anestesia local. Assim como para os cabelos, os pêlos transplantados não caem mais.

