Saúde Em live, Anvisa revela informações sobre futura aprovação de vacina contra a Covid-19

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2020

Agência revela detalhes sobre o fluxo regulatório necessário para a obtenção da vacina Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Agência revela detalhes sobre o fluxo regulatório necessário para a obtenção da vacina. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A confirmação da aprovação de uma vacina eficaz contra o novo

coronavírus é a notícia mais esperada por milhões de brasileiros. Em território nacional, quem poderá trazer esse anúncio à população é a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que é a entidade responsável por atestar a eficácia e a segurança do antígeno.

Nesse sentido, o que falta para esse dia tão aguardado chegar? Em live nesta quinta-feira (17), o gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, que tem representado a agência nos principais veículos de comunicação do País, irá revelar detalhes sobre o fluxo regulatório necessário para a obtenção de uma nova vacina.

Mendes, que também é professor do ICTQ – Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para o Mercado Farmacêutico, também falará sobre potenciais vacinas em análise e regulamentação envolvida para o registro. Além do gerente-geral de medicamentos da Anvisa, a transmissão ainda contará com a presença de outros especialistas, como a vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia de Goiás e servidora da Vigilância Sanitária de Goiânia, a farmacêutica Luciana Calil; e os farmacêuticos Thiago de Melo, que é professor do ICTQ, e Ismael Rosa, diretor acadêmico do instituto.

Como assistir à live

A live, intitulada “Vacinas SARS- CoV-2: A Anvisa, As Pesquisas e

As Farmácias”, acontece no YouTube do ICTQ, nesta quinta-feira, a partir das 19h.

