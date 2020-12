Morre Ivo Nesralla, o médico que fez o primeiro transplante de coração no Rio Grande do Sul

O cardiologista e professor Ivo Nesralla morreu na manhã desta quarta-feira (16), aos 82 anos, em Porto Alegre. Ele sofreu uma parada cardíaca na sua residência. O médico chegou a ser levado para o Hospital Moinhos de Vento, mas não resistiu.

“O Hospital Moinhos de Vento comunica o falecimento do Dr. Ivo Abrahão Nesralla, às 10h30min desta -feira, em decorrência de uma parada cardíaca. Aos 82 anos, ele estava em casa, foi socorrido pela família e pelo Samu, que conduziu o cirurgião cardiovascular até a emergência do Hospital Moinhos de Vento”, informou a instituição de saúde em boletim.

Em 1970, ele fez a primeira operação de ponte de safena no Rio Grande do Sul. Em 1973, empregou, pela primeira vez no País, a técnica da hipotermia profunda para cirurgias cardíacas. Em 1984, realizou o primeiro transplante de coração no Estado. Em 1999, implantou o primeiro coração artificial na América Latina. Em 2000, realizou a primeira cirurgia robótica cardíaca da América Latina.

O cirurgião cardiovascular deixa a mulher, Paulita, os filhos Ivo, Carlos e Paula, também cirurgiã cardíaca, e netos. Nesralla foi professor titular de cirurgia cardíaca da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e presidente do Instituto de Cardiologia – Fundação Universitária de Cardiologia.

“A Direção da Fundação Universitária de Cardiologia cumpre o doloroso dever de informar o falecimento do ilustre cirurgião cardíaco, professor e ex-presidente da Instituição, Dr. Ivo Nesralla. O seu espírito pioneiro reacendeu a cirurgia de transplante de coração em nosso País e sua liderança foi fundamental para cumprirmos a nossa missão de assistência, ensino e pesquisa”, afirmou, em nota, a instituição.