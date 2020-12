O presidente defendeu o trabalho coordenado entre os países para não serem “ultrapassados” por outros blocos econômicos de objetivos semelhantes. “Queremos estar nas fileiras e não no pelotão de trás do desenvolvimento”, acrescentou.

Aos demais chefes de Estado, Bolsonaro disse ter preocupação com o “ressurgimento” de “entraves pontuais” entre os países, o que pode atrapalhar o trabalho de integração e desenvolvimento regional do bloco. “No âmbito comercial, não posso deixar de manifestar preocupação com o ressurgimento de entraves pontuais entre os Estados partes. Devemos deixar de lado essas discordâncias, que pertencem a um passado já superado”, declarou.

Bolsonaro elogiou os trabalhos do Mercosul em temas como a revisão da tarifa comum, mesmo durante a pandemia. Segundo ele, as diferenças dos governos nas agendas econômicas dos países “não levaram a impasses que poderiam colocar em risco o andamento de nossa agenda comum”.

“A busca pelo consenso no Mercosul não significou inércia ou estagnação. Atuamos com flexibilidade e pragmatismo para que nossos pontos de convergência prevalecessem sobre nossas diferenças. Isso é o que vamos continuar a fazer em 2021″, afirmou.

Argentina

A reunião virtual marcou a passagem do comando rotativo do Mercosul do Uruguai para a Argentina. Bolsonaro fez “votos” de sucesso ao presidente Alberto Fernández à frente do bloco e disse que o colega poderá contar com a “disposição” do Brasil para manter o “alto nível do diálogo regional”.

Pandemia

Ao falar da pandemia do novo coronavírus, Bolsonaro disse que 2020 foi um “ano totalmente atípico” e que o sucesso do Mercosul deve ser medido “pela resiliência e perseverança” do bloco e dos governos “em salvar vidas e proteger nossas economias”.