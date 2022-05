Educação Estudante brasileiro é aprovado em seis universidades dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2022

Kaique irá cursar Economia em uma das melhores faculdades dos Estados Unidos. (Foto: Reprodução/Facebook)

Um estudante de Santa Fé do Sul (SP) teve o nome estampado nas listas de aprovados de seis universidades dos Estados Unidos. Em agosto, Kaique Pettini Binatti, de 19 anos, embarca em direção ao sonho de cursar economia na University of Miami.

Em entrevista, Kaique contou que sempre quis morar fora do país, mas o desejo aflorou em 2018, quando fez um intercâmbio no Canadá. Na época, a paixão pela cultura internacional o motivou a buscar por um sonho.

“Eu fiquei muito tempo estudando, tive até que procurar psicólogo, psiquiatra. Essa parte foi a mais difícil, é um processo muito longo. Lá são quatro anos de ensino médio e eu tive que fazer isso em um ano”, disse.

A partir de então, o estudante começou a se preparar para as provas e vestibulares americanos. Ele até ingressou em uma escola preparatória em Boston, mas com chegada a pandemia de coronavírus, Kaique precisou voltar ao Brasil e até pensou que o sonho não se concretizaria.

“Eu não sabia o que seria, foi uma época que o dólar aumentou muito e o país fechou as portas. Foi nessa hora que eu pensei que meu sonho tinha acabado”, lembrou.

No final de 2020 Kaique “virou a chave”, entendeu que o objetivo de estudar fora do país ainda poderia ser alcançado e se empenhou ainda mais. “Eu comecei a perceber que a pandemia poderia ser uma vantagem, porque muita gente ia acabar desistindo. Muitos estavam pensando como eu”, afirmou o estudante.

Ele fez as provas e o resultado da dedicação foi comprovado com a aprovação em seis universidades:

— University of Miami

— Lafayette College

— Trinity University

— Franklin & Marshall College

— Case Western Reserve University

— Villanova University

Kaique optou por cursar economia na Universidade de Miami e até conseguiu uma bolsa de estudos integral a partir de uma redação.

Conforme o tempo passa, o frio na barriga aumenta, pois o sonho vai se concretizar no dia 15 de agosto, data em que Kaique se muda para os Estados Unidos. Para a família, o jovem é sinônimo de orgulho.

“Fui aos pouquinhos mostrando para a minha família que eu era capaz. Depois da aprovação, falei da bolsa e eles ficaram mais felizes ainda. Eles sempre me apoiaram, em questões financeiras, mas também emocionais. Estamos muito empolgados”, disse o estudante.

Sonho

