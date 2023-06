Geral Estudante é morta em ataque a tiros em escola estadual no Paraná

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Karoline Verri Alves, 17 anos, morreu no local e o namorado dela, Luan Augusto, de 16, também foi baleado. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma aluna de 17 anos foi morta a tiros no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Norte do Paraná, na manhã dessa segunda-feira (19). Na ação, um aluno foi baleado na cabeça e foi socorrido. O atirador, que também tem 21 anos, foi preso ainda durante a manhã pela Polícia Militar (PM) logo após cometer o crime.

Um homem de 21 anos foi preso e um adolescente, de 13 anos, foi apreendido nessa segunda-feira por suspeita de ajudar a planejar o episódio.

Karoline Verri Alves, 17 anos, foi baleada na cabeça e morreu no local, segundo a Polícia Militar (PM). O namorado dela, Luan Augusto, de 16 anos, foi levado em estado gravíssimo para o Hospital Universitário (HU) de Londrina.

O pai de Karoline, Dilson Antonio Alves, explicou como soube da morte da filha. “Eu moro perto do colégio e minha esposa trabalha na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), que fica ao lado. Ela me ligou falando que estava acontecendo algo e não sabia o que era. Ai comecei a escutar polícia e fiquei preocupado. Ela me ligou e falou que era no colégio, que a nossa filha não respondia no celular. Chegando lá, vi que o namorado dela tinha sido baleado. Minha esperança era que a Karol tivesse se salvado, se escondido em algum lugar”.

O atirador que invadiu a escola estadual em Cambé disse à polícia que não conhecia as vítimas e que cometeu o ataque como forma de retaliação pelo que sofreu na escola no passado. O atirador era ex-aluno da instituição. Ele entrou na escola alegando que iria solicitar o histórico escolar e disparou contra os estudantes.

Segundo a Polícia Civil, o atirador afirmou que o objetivo era atacar jovens, pois, para ele, “estaria retaliando aquele sofrimento” e mágoa que guardava do tempo em que estudou no Helena Kolody.

O secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira, disse que, em depoimento, o atirador confirmou não ter vínculo com as vítimas. “O que ele relata é que ele não tem nenhum vínculo com essas pessoas que ele atingiu”, afirmou em entrevista à imprensa.

O secretário informou, na entrevista, que o homem já tinha feito um ataque com faca em uma outra escola, no passado, e foi denunciado pelo Ministério Público. Na época, a Polícia Militar foi acionada, mas ele fugiu.

O tiroteio no Colégio Estadual Professora Helena Kolody é o mais recente de um total de três ataques com mortes contabilizados em escolas brasileiras este ano. Desde janeiro, pelo menos seis pessoas morreram em razão de atos violentos praticados em colégios no país.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou sobre o episódio. “Recebo com muita tristeza e indignação a notícia do ataque no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná. Mais uma jovem vida tirada pelo ódio e a violência que não podemos mais tolerar dentro das nossas escolas e na sociedade. É urgente construirmos juntos um caminho para a paz nas escolas. Meus sentimentos e preces para a família e comunidade escolar.” As informações são do portal de notícias G1 e da Agência Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/estudante-e-morta-em-ataque-a-tiros-em-escola-estadual-no-parana/

Estudante é morta em ataque a tiros em escola estadual no Paraná

2023-06-19