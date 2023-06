Geral Governo abre 10 mil novas vagas para o programa Mais Médicos

municípios de maior vulnerabilidade social serão priorizados. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Ministério da Saúde abriu mais 10 mil novas vagas para o Mais Médicos na modalidade de coparticipação de estados e municípios. O edital do programa foi publicado nesta segunda-feira (19). Conforme a pasta, todos os 5.570 municípios brasileiros poderão solicitar novas vagas até o dia 27 de junho. Segundo o ministério, atualmente mais de 8 mil médicos atuam no programa.

De acordo com o ministério, municípios de maior vulnerabilidade social serão priorizados para “garantir o acesso à saúde para a população em regiões de difícil provimento e fixação de profissionais”.

A coparticipação é uma parceria entre o Ministério da Saúde e as prefeituras, com o objetivo de levar médicos do programa para aquela cidade.

A pasta desconta do repasse do piso de Atenção Primária o valor de custeio mensal da bolsa formação dos médicos. Os municípios, então, ficam responsáveis pelo pagamento do auxílio moradia e alimentação. Os demais custeios do programa ficam a cargo do Ministério da Saúde.

O Ministério da Saúde irá publicar o chamamento dos médicos inscritos no último edital, publicado em maio e que teve mais de 34 mil inscritos.

Esse edital marcou o retorno do Mais Médicos na nova gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Foram ofertadas 5.970 vagas para 1.994 municípios do país. A expectativa é de que os profissionais selecionados para essas vagas comecem a trabalhar a partir do final deste mês.

O governo federal deseja que até o fim do ano o programa conte com 28 mil médicos atendendo no país.

