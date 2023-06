Geral Governador do Paraná decreta luto oficial de três dias após ataque a escola

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2023

As aulas no Colégio Estadual Professora Helena Kolody foram suspensas até a semana que vem. (Foto: Reprodução)

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho, Junior decretou luto oficial de três dias em razão do episódio de violência ocorrido na manhã dessa segunda-feira (19) no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Norte do Estado. Um ex-aluno entrou armado no colégio alegando que solicitaria o seu histórico escolar. Segundo a polícia, ele disparou contra duas pessoas. Uma jovem perdeu a vida. O ex-aluno foi detido.

Karoline Verri Alves, 17 anos, foi baleada na cabeça e morreu no local, segundo a Polícia Militar (PM). O namorado dela, Luan Augusto, de 16 anos, foi levado em estado gravíssimo para o Hospital Universitário (HU) de Londrina.

“É um dia triste para todos os paranaenses. Um dia de luto e tristeza pelo que ocorreu na escola estadual de Cambé. Também quero me solidarizar com as famílias e toda a comunidade escolar”, afirmou Ratinho Junior. “Estamos aguardando a investigação para ver o que ocorreu. O professor que imobilizou esse ex-aluno passou por um treinamento recentemente e as forças policiais chegaram em apenas três minutos ao colégio depois do acionamento, o que evitou uma tragédia ainda maior”.

“Toda nossa equipe está mobilizada para buscar ainda mais segurança para os nossos alunos, professores e toda a rede estadual de ensino”, complementou.

As aulas no Colégio Estadual Professora Helena Kolody foram suspensas até a semana que vem. As aulas das demais escolas estaduais de Cambé também foram suspensas, mas voltam nesta quarta-feira (21).

O atirador que invadiu a escola estadual em Cambé disse à polícia que não conhecia as vítimas e que cometeu o ataque como forma de retaliação pelo que sofreu na escola no passado. O atirador era ex-aluno da instituição. Ele entrou na escola alegando que iria solicitar o histórico escolar e disparou contra os estudantes.

Segundo a Polícia Civil, o atirador afirmou que o objetivo era atacar jovens, pois, para ele, “estaria retaliando aquele sofrimento” e mágoa que guardava do tempo em que estudou no Helena Kolody.

O secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira, disse que, em depoimento, o atirador confirmou não ter vínculo com as vítimas. “O que ele relata é que ele não tem nenhum vínculo com essas pessoas que ele atingiu”, afirmou em entrevista à imprensa.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou sobre o episódio. “Recebo com muita tristeza e indignação a notícia do ataque no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná. Mais uma jovem vida tirada pelo ódio e a violência que não podemos mais tolerar dentro das nossas escolas e na sociedade. É urgente construirmos juntos um caminho para a paz nas escolas. Meus sentimentos e preces para a família e comunidade escolar.” As informações são do governo paranaense, do portal de notícias G1 e da Agência Brasil.

Governador do Paraná decreta luto oficial de três dias após ataque a escola

