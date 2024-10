Brasil Estudante mata três colegas em escola na Bahia

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2024

As vítimas são três adolescentes de 15 anos — todos mortos a tiros. Foto: EBC

Um estudante matou três colegas na tarde dessa sexta-feira (18), em uma escola rural no município de Heliópolis, cidade a cerca de 340 km de Salvador, na Bahia. O jovem tirou a própria vida em seguida, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA). O caso ocorreu na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Dom Pedro I, situado no povoado de Serra dos Correias. As vítimas são três adolescentes de 15 anos — todos mortos a tiros.

De acordo com a Polícia Civil, todos assistiam a aula quando o adolescente efetuou os disparos. O caso está sob investigação, com oitivas e diligências em andamento. O governo do Estado decretou luto oficial de três dias no estado. Em postagem no X, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) lamentou as perdas.

“Meus sentimentos a todos os familiares e colegas dos estudantes”, disse o gestor. Ele informou que determinou à Secretaria de Segurança Pública a imediata apuração dos fatos.

Em nota, a SSP também lamentou as quatro mortes e afirmou que as polícias Militar, Civil e Técnica estão no colégio, tomando todas as medidas relacionadas à preservação do local, coleta de indícios, perícia e remoção das vitimas.

Também por meio de nota, a prefeitura de Heliópolis e a Secretaria Municipal de Educação manifestaram “profundo pesar e consternação” diante do caso.

“Neste momento de imensa dor e luto, expressamos nossas mais sinceras condolências às famílias, amigos e a toda a comunidade escolar, que enfrenta uma perda devastadora e irreparável. Estamos unidos em solidariedade às vítimas e seus entes queridos, bem como a todos os estudantes, professores e funcionários profundamente impactados por esta tragédia”.

A prefeitura e a secretaria reafirmaram o compromisso com a segurança nas escolas e a criação de um ambiente educacional “saudável, acolhedor e seguro”. A gestão municipal diz ter adotado todas as medidas necessárias, tanto de segurança quanto psicológicas, para amparar a comunidade escolar. Além disso, ressalta que está em diálogo com as demais autoridades competentes para garantir que todas as investigações sejam realizadas “de maneira célere e transparente”.

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) foi mais uma instituição a manifestar “profundo pesar” diante da situação. O MP-BA se junta a outros órgãos empenhados na “apuração rigorosa das circunstâncias que envolvem este episódio trágico”, a fim de esclarecer os fatos.

Neste sábado (19), o Ministério da Justiça e Segurança Pública também se pronunciou, lamentando o fato. A pasta federal disse estar em contato com as autoridades locais para prestar todo o apoio necessário para a apuração do caso. Por meio do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), o MJSP auxiliará os investigadores para que os fatos sejam elucidados o mais breve possível.

