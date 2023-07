Porto Alegre Estudantes de dez escolas serão imunizados no Rolê da Vacina nesta sexta-feira em Porto Alegre

Em pouco mais de um mês, mais de 14 mil vacinas contra gripe e Covid-19 foram aplicadas no público infantojuvenil

Estudantes de dez escolas de Porto Alegre poderão participar do programa Rolê da Vacina nesta sexta-feira (7). Em pouco mais de um mês, mais de 14 mil vacinas contra gripe e Covid-19 foram aplicadas no público infantojuvenil dentro da campanha da prefeitura.

A vacinação ocorre nas Escolas Municipais de Educação Infantil Vila Tronco (US Moab Caldas) e Padre Angelo Costa (US Santo Alfredo); Escolas de Educação Infantil Capela Navegantes (US Tristeza), Construindo o Amanhã (US Núcleo Esperança), Creche Elsinha (US Moab Caldas), Favo de Mel Vila Elizabeth (US Nova Brasília) e Estrelinha do Amanhã (US Santa Rosa); Instituição de Educação Infantil Vovó Cazemiro (US Cristal) e Lar Esperança (US Jardim da Fapa) e Escola Estadual de Ensino Fundamental Araújo Viana (US Santo Alfredo). Em parênteses, as unidades de saúde cujas equipes serão as responsáveis pela aplicação das doses. Menores de 12 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou responsáveis para aplicação.

A diretora de atenção primária da secretaria municipal da Saúde, Vânia Frantz, salienta que um dos principais objetivos da SMS é ampliar ao máximo a imunização de crianças e adolescentes, uma vez sendo um dos públicos que mais precisa de internação hospitalar em virtude de doenças respiratórias.

“Garantir a saúde e reduzir a busca às emergências é o principal foco desta ação nas escolas, e só conseguiremos isso por meio da vacinação. Atingimos mais de 30% desse público vacinado e estamos trabalhando para que o número siga avançando”, disse.

