Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2023

A nota do exame é usada na seleção de estudantes por universidades públicas e privadas no Brasil e no exterior Foto: Divulgação

O resultado do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2022 está disponível para consulta na Página do Participante. Para acessar as notas, é preciso fazer login digitando o CPF e a senha cadastrados no sistema.

A previsão inicial era de que o resultado só fosse disponibilizado na segunda-feira (13). O ministro da Educação, Camilo Santana, informou sobre a mudança da data na quarta-feira (08).

A nota do exame é usada na seleção de estudantes por universidades públicas e privadas no Brasil e no exterior. As provas do Enem 2002 foram realizadas nos dias 13 e 20 de novembro.

