Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2023

Foram recolhidos alimentos vencidos, sem procedência e armazenados em temperatura inadequada Foto: MP/Divulgação Foram recolhidos alimentos vencidos, sem procedência e armazenados em temperatura inadequada. (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

Agentes da Força-Tarefa do Programa Segurança Alimentar RS apreenderam 1,1 tonelada de alimentos impróprios para o consumo durante uma operação em Xangri-lá, no Litoral Norte gaúcho, na quarta-feira (08).

Sete mercados e açougues foram fiscalizados e autuados no município e nos balneários de Rainha do Mar, Noiva do Mar e Arpoador. Um mercado foi totalmente interditado devido às péssimas condições de higiene. No local, havia a presença de roedores.

Os fiscais recolheram alimentos vencidos, sem procedência e armazenados em temperatura inadequada, além de outros produtos irregulares. Os nomes dos estabelecimentos não foram divulgados.

Também participaram da operação, coordenada pelo MP, representantes da Vigilância Sanitária Municipal de Xangri-lá, da Secretaria Estadual da Saúde, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, da Delegacia de Proteção ao Consumidor e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar.

