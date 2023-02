Porto Alegre Secretaria de Saúde de Porto Alegre alerta para risco de intoxicação com produtos usados para modelar cabelos

9 de fevereiro de 2023

Os efeitos adversos atingem especialmente a região dos olhos

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre alertou profissionais que modelam e trançam cabelos, seus clientes e pessoas que utilizam produtos para este fim sobre o risco de intoxicação decorrente do uso de determinadas marcas. A principal preocupação é com pomadas modeladoras e para tranças, além de higienizador de pincéis e escovas.

Os efeitos adversos atingem especialmente a região dos olhos. O alerta decorre de informação do Ministério da Saúde sobre a ocorrência de intoxicação após o uso em pessoas residentes nos Estados do Rio , Bahia, Minas Gerais, Maranhão, Pernambuco, São Paulo e Paraná.

Entre os sintomas relatados no período ço de 2022 a janeiro deste ano, estão cegueira temporária (considerada um efeito colateral grave), inflamação, sensação de corpo estranho, ardência, dor, coceira, vermelhidão e inchaço nos olhos. A maior parte dos efeitos aconteceu após contato com líquidos como chuva, piscina, banho e até suor.

Em função dos relatos, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) emitiu medida cautelar, com interdição dos produtos. A recomendação é não utilizar as marcas referidas na nota da Anvisa. E, caso a pessoa tenha em estoque algum deles, a recomendação é entrar em contato com a empresa em que o produto foi adquirido para verificar a forma de devolução. Quem fez uso recente de alguma dessas marcas deve cuidado ao lavar os cabelos para a substância não entrar em contato com os olhos.

No caso de qualquer efeito colateral, procure imediatamente o serviço de saúde mais próximo e informe a Diretoria de Vigilância em Saúde de Porto Alegre pelo serviço 156 ou a Anvisa.

