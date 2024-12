Tecnologia Estudo diz que a inteligência artificial dominará a linguagem humana em menos de seis anos

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2024

A capacidade de processar linguagem natural é um marco importante no desenvolvimento da IA. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Estudo recente da empresa de tradução Translated indica que a inteligência artificial (IA) está cada vez mais próxima de dominar a linguagem humana. Os pesquisadores preveem que, em menos de seis anos, a IA poderá realizar traduções de voz com a mesma precisão que um intérprete humano. A capacidade de processar linguagem natural é um marco importante no desenvolvimento da IA, aproximando-a de tarefas cognitivas mais complexas, como a compreensão e a geração de texto.

A Translated estuda este mercado desde 2014 e conseguiu constatar que um tradutor humano demora aproximadamente um segundo para editar cada palavra de um outro humano. No entanto, com o desenvolvimento da IA, é possível que a tecnologia alcance ou até supere o resultado em breve.

“Em 2015, os editores profissionais demoravam aproximadamente 3,5 segundos por palavra para revisar uma sugestão de tradução automática; hoje, o tempo caiu para 2 segundos”, afirmou um porta-voz da Translated.

Nos últimos oito anos, após analisar mais de 2 mil pós-edições, a IA teve um progresso, segundo a empresa, significativo. “A mudança é tão pequena que não é percebida todos os dias, mas quando você vê o progresso ao longo dos anos, é impressionante”, explicou Marco Trombetti, CEO da Translated.

Assim, utilizando uma métrica chamada Tempo de Edição, que estima quanto tempo leva para editores humanos profissionais revisarem traduções geradas por IA em comparação com as humanas, a empresa observou que em menos de seis anos a tecnologia chegará na “singularidade”. As informações são do jornal Extra.

