Tecnologia Robô com inteligência artificial estabelece novo recorde no basquete e entra para o Guinness Book

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O ato foi registrado em Nagakute, no Japão, e mostra o potencial de tecnologias no esporte. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um robô com inteligência artificial (IA) realizou um arremesso perfeito de 24,55 metros e entrou no Guinness World Records. O ato foi registrado em Nagakute, no Japão, e mostra o potencial de tecnologias no esporte.

Para a Toyota, que desenvolveu o CUE6, o robô e seu feito são reflexos de anos de pesquisa em um sistema que combina precisão mecânica e aprendizado autônomo.

O projeto começou em 2017 como um estudo interno da marca. Inicialmente, o protótipo foi feito com peças de LEGO, mas foi evoluindo ao longo dos anos até chegar no modelo humanoide que consegue utilizar algoritmos de inteligência artificial para analisar e ajustar sua técnica.

Assim, a equipe responsável pelo CUE6 acredita que, embora seja capaz desse feito inédito, a maior qualidade do robô está na sua capacidade de aprendizado e adaptação.

A Toyota acredita que o CUE6 é mais do que um robô que joga basquete. De acordo com a marca japonesa, além de arremessos, ele pode driblar, se movimentar e pegar a bola com autonomia, habilidades que podem ser adaptadas para outras tarefas.

Os especialistas dizem que o objetivo agora é desenvolver um robô capaz de enterrar uma bola de basquete. O intuito é criar uma máquina capaz de auxiliar pessoas com mobilidade reduzida, ensinar habilidades técnicas e atuar em outras tarefas do dia a dia. As informações são do jornal Extra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/robo-com-inteligencia-artificial-estabelece-novo-recorde-no-basquete-e-entra-para-o-guinness-book/

Robô com inteligência artificial estabelece novo recorde no basquete e entra para o Guinness Book

2024-12-10