Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2022

Teoria diz que as dietas vegetarianas geralmente contam com menor ingestão de nutrientes relacionados à saúde óssea. (Foto: Reprodução)

Mulheres vegetarianas podem ter uma chance 33% maior de fraturar o quadril, em comparação com as que consomem alimentos de origem animal. A informação vem de um estudo publicado na revista BMC Medicine. Para chegar a essa constatação, os cientistas da University of Leeds (Reino Unido) entrevistaram mais de 26 mil mulheres.

De 26.318 mulheres, 822 casos de fratura de quadril foram observados ao longo de aproximadamente 20 anos, o que representou pouco mais de 3% da população da amostra. Após o ajuste para fatores como tabagismo e idade, o vegetarianismo formou o único grupo de risco para a fratura de quadril.

No entanto, os cientistas enfatizam a necessidade de mais pesquisas sobre as causas exatas de por que as mulheres vegetarianas correm maior risco de fratura de quadril. A principal teoria levantada pelos pesquisadores é que as dietas vegetarianas geralmente contam com menor ingestão de nutrientes relacionados à saúde óssea e muscular.

Conforme o artigo explica, esses tipos de nutrientes geralmente são mais abundantes em carnes e outros produtos animais do que em plantas, como proteínas, cálcio e outros micronutrientes, e a baixa ingestão pode levar a uma menor densidade mineral óssea e massa muscular, o que pode tornar mais suscetível ao risco de fratura de quadril.

“Isso torna especialmente importante que mais pesquisas compreendam melhor os fatores que impulsionam o aumento do risco em vegetarianos, sejam deficiências nutricionais específicas ou controle de peso, para que possamos ajudar as pessoas a fazer escolhas saudáveis”, conclui o estudo.

Dieta vegetariana

Não existe só um tipo de dieta vegetariana. A mais comum é a ovolactovegetariana, que costuma incluir alguns alimentos de origem animal, como ovos, leite e derivados, mel e outros produtos das abelhas. Todo tipo de carne, porém, é vetado. E isso inclui peixes e frutos do mar.

Vantagens da dieta vegetariana

Uma dieta baseada em alimentos de origem vegetal possui uma baixa densidade calórica, além de quantidade reduzida de gorduras totais, saturada e colesterol, o que pode favorecer não somente a perda de peso, mas também manter níveis de gorduras sanguíneas baixos, prevenindo assim o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Com uma alimentação rica em frutas, legumes e verduras a quantidade de fibras, vitaminas e minerais fica dentro dos níveis recomendados. Com o alto consumo de fibras o bom funcionamento do intestino e a sensação de saciedade também são favorecidos.

A ciência vem mostrando que a exclusão (ou ao menos redução) no consumo de alimentos de origem animal rende benefícios à saúde. Um estudo da Universidade de Oxford, na Inglaterra, constatou que quem não come carne tem menor risco de desenvolver alguns tipos de câncer.

Outra pesquisa, da mesma instituição, concluiu que seguir um menu 100% vegetariano derruba em 32% a probabilidade de ter um entupimento nas artérias do coração, o que leva ao infarto.

Como tornar a dieta vegetariana rica em proteínas?

A proteína costuma ser utilizada na quantidade de 15% até 35% do volume calórico total de uma dieta saudável. A dieta vegetariana deve atingir essa necessidade a partir das proteínas de origem vegetal, como leguminosas (feijões, lentilha, grão de bico e soja), sementes (girassol, gergelim, linhaça) e oleaginosas (castanhas, nozes, amêndoas), tofu, quinoa e spirulina (encontrada em cápsulas). No caso dos não veganos (vegetarianos restritos ou ovolactovegetarianos) pode-se adicionar os derivados de leite e ovos.

