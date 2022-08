Saúde Saiba o que são calorias

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2022

Calorias são as unidades de energia que absorvemos ao comer qualquer tipo de alimento ou bebida. (Foto: Reprodução)

Quando o assunto é nutrição, dieta e vida saudável, o termo calorias costuma aparecer. Afinal, precisamos delas para sobreviver e manter nosso organismo em operação. Além disso, entender que elas não são obrigatoriamente algo ruim para o corpo é um processo importante para fazer as pazes com a alimentação.

Para entender, as calorias são apenas unidades de energia que alimentos ou bebidas fornecem para quem os consome. E nada mais. Inclusive, estes números podem ser consultados em diferentes aplicativos, como MyFitnessPal, Tecnonutri, Samsung Helth e Lifesum, ou em tabelas nutricionais.

A questão é que alguns tipos de alimentos, como os mais gordurosos, fritos ou açucarados, costumam ter mais colorias. No entanto, uma maçã e uma banana também têm o seu número específico de calorias. Uma exceção curiosa é a água, já que possuí zero calorias.

Existe uma quantidade certa de calorias para serem consumidas por dias?

Com tantas diferenças entre os tipos de corpos, idades e rotinas diferentes é praticamente impossível determinar uma quantidade ideal de calorias que devem ser ingeridas diariamente. Por exemplo, na contagem deve ser considerado quão ativa uma pessoa é ou ainda se tem hábitos mais sedentários. O mesmo dilema vale para a quantidade ideal de água.

Qual é o padrão geral?

Sabendo de todas as limitações dessas regras, as Diretrizes Dietéticas para os Americanos (DGA) explica que, em média, as mulheres podem ingerir de 1.600 a 2.000 calorias por dia. Enquanto isso, os homens devem ingerir cerca de 2.000 a 3.000 calorias por dia.

Vale reforçar que, segundo as próprias diretrizes, o número total de calorias que uma pessoa precisa todos os dias pode variar. Além disso, a conta depende da idade, peso, sexo, quanta atividade física você faz e se está grávida ou amamentando. Sempre que possível, o ideal é buscar auxílio de um nutricionista.

Quantas calorias estão presentes em um alimento?

É importante explicar que cada tipo de alimento possui um número específico de calorias e, muito provavelmente, ninguém sabe isso de cor. Quando necessário, a ideia é simplesmente checar em alguma plataforma de referência.

Calorias me impedem de perder peso?

Para perder peso, a regra aparentemente parece simples: a quantidade de calorias ingeridas deve ser menor que as que foram “perdidas” (gastas) durante o dia. Isso porque, quando ingerimos mais calorias do que o corpo precisa – esta se torna excedente calórico –, elas serão armazenadas como gordura corporal e, no futuro, poderão contribuir com o excesso de peso.

Agora, consumir uma quantidade menor de calorias e gastar energia através de atividades físicas tendem a levar a maioria das pessoas a emagrecer, exceto em casos de doenças ou de outras alterações hormonais. No cenário ideal, a pessoa termina o dia com déficit calórico, o que promove o emagrecimento contínuo.

Atenção: apesar da conta ser lógica, é preciso consumir um número suficiente de calorias para que o corpo continue a funcionar e a pessoa não passe mal, ainda mais porque realizará atividades físicas.

Além da quantidade de calorias e da atividade física, outros fatores podem impactar na perda ou ganho de peso. É o caso de noites de insônia ou de um sono de má qualidade, quando são frequentes. A tendência é que afetem o ciclo circadiano do corpo e, com isso, a pessoa passe a comer mais. Recentemente, um estudo concluiu que boas noites de sono podem ajudar na perda de peso.

