"Eu não posso discutir vice se ainda não sou candidato", afirma Lula

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2021

"Se eu voltar ao governo, não posso fazer menos do que já fiz", disse o petista Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação "Se eu voltar ao governo, não posso fazer menos do que já fiz", disse o petista. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

“Eu não posso discutir vice se ainda não sou candidato. Na hora certa, quando eu for candidato, vou indicar um vice para me ajudar a governar e reconstruir esse País”, afirmou, na quarta-feira (15), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A declaração foi divulgada nas redes sociais do petista no mesmo dia em que o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin se desfiliou do PSDB após mais de 33 anos no partido. O agora ex-tucano é cogitado para ser vice de Lula em uma possível chapa à Presidência da República nas eleições de 2022.

“Se eu voltar ao governo, não posso fazer menos do que já fiz. Nós pagamos o FMI, fizemos uma reserva de 380 bilhões de dólares, que é o que sustenta o País até hoje, e fizemos a maior política de inclusão social já feita no Brasil. Se for para voltar, tenho que fazer ainda mais”, prosseguiu Lula.

O petista também comentou a operação da Polícia Federal que teve entre os alvos Ciro Gomes e Cid Gomes na quarta-feira. A ação investiga irregularidades nas obras de ampliação da Arena Castelão, em Fortaleza (CE). “Quero prestar minha solidariedade ao senador Cid Gomes e ao pré-candidato a presidente Ciro Gomes, que tiveram suas casas invadidas sem necessidade, sem serem intimados para depor e sem levar em conta a trajetória de vida idônea dos dois. Eles merecem ser respeitados”, declarou Lula.

