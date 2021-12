Política Novo ministro do Supremo, André Mendonça toma posse nesta quinta-feira

16 de dezembro de 2021

Mendonça é o segundo ministro indicado por Bolsonaro ao STF. (Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça André Mendonça toma posse nesta quinta-feira (16) como novo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal).

A cerimônia, marcada para as 16h, em Brasília, tem participação restrita de autoridades e convidados em razão da pandemia de coronavírus. A expectativa é de que cerca de 60 pessoas estejam no plenário, entre ministros em exercício e aposentados, presidentes da República, Câmara dos Deputados, Senado e tribunais superiores, além de convidados pessoais do novo ministro.

Para entrar no STF, todos devem apresentar o cartão de vacinação ou comprovante de exame RT-PCR negativo feito até 72 horas antes do evento. A imprensa não pode acompanhar a cerimônia no plenário.

Na quarta-feira (15), o presidente Jair Bolsonaro informou ao Supremo que testou negativo para a Covid-19 e confirmou presença na solenidade.

Mendonça é o segundo ministro indicado por Bolsonaro para uma vaga no Supremo – o outro foi Nunes Marques. Ele ocupará a cadeira de Marco Aurélio Mello, que se aposentou ao completar 75 anos.

