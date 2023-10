Grêmio “Eu pedi uma reunião com eles”, diz o técnico Renato Portaluppi sobre encontro com a diretoria do Grêmio

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O treinador do clube gaúcho disse que pediu reunião para passar confiança ao elenco gremista Foto: Lucas Uebel/Grêmio O treinador do clube gaúcho disse que pediu reunião para passar confiança ao elenco gremista (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após a virada do Grêmio diante do Flamengo, na vitória por 3 a 2, o técnico Renato Portaluppi comentou sobre uma reunião que teve com a diretoria e o elenco gremista antes da partida. Além disso, o comandante explicou a estratégia usada dentro de campo, exaltou a entrega do grupo e falou sobre o pacto no vestiário.

O treinador do clube gaúcho explicou que a ideia de jogo passava por uma postura com objetivo de explorar os contra-ataques. Apesar do elogiado primeiro tempo, o adversário abriu o placar nos últimos minutos com de Everton Cebolinha, ex-Grêmio.

O atacante Ferreira entrou no intervalo, e Nathan Fernandes e André aos 23 do segundo tempo, quando o treinador abriu mão do esquema com três zagueiros e decidiu arriscar para buscar o resultado. O trio foi decisivo na reação que garantiu uma vitória importante na briga pelo G-6.

“Trabalhei a parte tática para defender bem e ter o contra-ataque. Não é fácil enfrentar o Flamengo. No intervalo, elogiei meu time apesar da derrota e acertei algumas coisas. Disse para ter calma para empatar. Continuamos lutando. Esperei até os 20 minutos pra colocar minha equipe para frente. Coloquei atacante descansados, tirei um zagueiro e arrisquei um pouco mais. Daríamos espaços, mas o Flamengo também iria se preocupar com a gente. Nós começamos a jogar da maneira que eu gosto, ofensivamente. Deu certo”, disse Renato.

O comandante ainda falou sobre uma reunião, um pacto, entre direção e jogadores que ocorreu na terça-feira (24) para reforçar a confiança no trabalho.

“Parabéns ao presidente Guerra, ao Antônio Brum e Luís Vagner. Eu pedi uma reunião com eles no hotel, trocamos ideia, eles foram importantíssimos. Pedi algumas coisas e eles cumpriram. Uma delas foi conversar com o grupo. Para mostrar que estavam juntos com a gente. O grupo não desaprendeu, até porque estamos na parte de cima desde o início. Não era para desespero”, completou o treinador.

Com a vitória, o Grêmio chegou a 47 pontos na tabela de classificação e se manteve na sexta posição. O Tricolor terá uma sequência de dois jogos fora de casa contra os últimos colocados, América-MG e Coritiba.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/eu-pedi-uma-reuniao-com-eles-diz-o-tecnico-renato-portaluppi-sobre-encontro-com-a-diretoria-do-gremio/

“Eu pedi uma reunião com eles”, diz o técnico Renato Portaluppi sobre encontro com a diretoria do Grêmio

2023-10-26