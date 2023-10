Inter Fora de casa, Inter enfrenta o Vasco pelo Campeonato Brasileiro; acompanhe

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O jogo é válido pela 29ª rodada do Brasileirão Foto: Portal O Sul O jogo é válido pela 29ª rodada do Brasileirão (Foto: Portal O Sul) Foto: Portal O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em São Januário, o Inter enfrenta o Vasco nesta quinta-feira (26), às 19h, em jogo da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O estádio estará completamente lotado. Todos os ingressos foram vendidos antecipadamente.

O clube carioca vem de derrota para o Flamengo, mas a torcida segue confiante na campanha de recuperação no Brasileirão. Apesar do resultado no clássico, o time teve uma boa atuação, comandado por Payet, que parece estar encontrando sua melhor forma. O Vasco está na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 30 pontos.

Já o Inter chega embalado após atropelar o Santos por 7 a 1 na maior goleada do Brasileirão. A equipe abriu a rodada em 12º lugar com 35 pontos, mas caiu duas posições. A vitória é fundamental para alimentar o improvável sonho de disputar a próxima edição da Libertadores. Escalação do Inter Rochet; Bustos, Vitão, Mercado, Renê; Johnny, Aránguiz e Mauricio; Wanderson, Alan Patrick e Enner Valência. Técnico: Eduardo Coudet. Escalação do Vasco Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, Léo, Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Piton, Gabriel Pec e Vegetti. Técnico: Ramón Diaz Acompanhe a transmissão da Rádio Grenal Tweets by rdgrenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/fora-de-casa-inter-enfrenta-o-vasco-pelo-campeonato-brasileiro/

Fora de casa, Inter enfrenta o Vasco pelo Campeonato Brasileiro; acompanhe

2023-10-26