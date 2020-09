Grêmio “Eu sei da importância que o clube me dá” destaca Pepê, autor do gol no Grenal 427

25 de setembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Com a vitória em cima do rival na última quarta-feira (23), o Grêmio chegou ao décimo Grenal de invencibilidade. E o autor do gol da vitória gremista por 1 a 0 no clássico 427, Pepê, já demonstra que o clima mudou no Grêmio. O atacante concedeu entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (25) e falou sobre o técnico, o Grenal e seu futuro no tricolor.

Questionado sobre a importância do técnico gremista no sucesso de jovens oriundos da base, o jogador foi claro: “O Renato é fora de série. Ele nos passa tranquilidade para fazermos qualquer jogo. É um cara que sem dúvida nenhuma é muito importante para o nosso crescimento aqui no clube, assim como Maicon, Geromel e Kannemann, que nos passam toda a confiança para fazermos o que já fazíamos na base e isso se reflete em frutos”.

O desempenho abaixo do esperado de toda a equipe nas últimas partidas, não é escondido por ninguém. No entanto, o atacante destacou que o clássico pode mudar o rumo das coisas: “Sabemos que estamos devendo um pouco nos jogos. Mas conversamos entre nós e combinamos de nos dedicar mais nos treinos e nos jogos. Sabemos que o Grenal é um campeonato a parte, então procuramos nos dedicar mais ainda para que fizéssemos um bom jogo e tivéssemos um bom resultado“.

Neste ano, o Grêmio antecipou a renovação do contrato do jovem, que assinou até 2024. Com a saída de Everton Cebolinha para o futebol português, Pepê tornou-se o substituto natural. Chegou a receber consulta do Wolverhampton, da Inglaterra, mas o tricolor impediu qualquer negociação. “Estou vivendo um momento muito bom, apesar da lesão que eu tive. Meu foco é total aqui no Grêmio. Eu sei da importância que o clube me dá. O mínimo que eu posso fazer é me dedicar dia após dia para corresponder a altura. Então vou me dedicar cada vez mais para dar alegria aos torcedores“.

O assunto provocações pós-Grenal não escapou, mas Pepê garantiu que a partida da última quarta é passado e agora o foco está no Brasileiro: “Vibramos muito pois sabíamos da importância que a partida tinha para nós por se tratar do segundo Grenal da Libertadores. Então festejamos bastante. Mas no dia seguinte, a partir das 15h30, que era nosso treino, deixamos tudo para trás e focamos o trabalho no confronto contra o Atlético-MG“.

O Grêmio enfrenta a equipe mineira nesta sábado, às 21h, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor é o 12° colocado, com 13 pontos. Já o Galo, é o líder com 21.

