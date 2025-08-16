Cláudio Humberto EUA avaliam barrar Seleção Brasileira na Copa

Por Cláudio Humberto | 16 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O cancelamento do visto de toda delegação da Seleção Brasileira às vésperas da Copa do Mundo, que inclusive chegou a ser considerado no início da crise, está mesmo entre as opções de sanções contra o Brasil, após a escalada das tensões. A possibilidade já é discutida entre congressistas dos Estados Unidos, incluindo senadores próximos à Casa Branca, mas os mais experientes advertem que isso favoreceria politicamente o “regime autoritário” brasileiro que Trump vem criticando.

Política go home

A Fifa, cujo presidente se dá bem com Trump, terá papel decisivo: nem mesmo países-sede ditatoriais barram seleções de nações inimigas.

No coração

Trumpistas do Maga acham que as sanções já impostas ao Brasil “não foram suficientes” e querem sanções que “machuquem mais”.

Flórida no horizonte

A Copa de 2026 será nos EUA, México e Canadá, com a maioria dos jogos em território americano. A CBF negocia sediar o time na Flórida.

Principalmente diesel

O Brasil já teve imposta tarifa de 50% e está sob ameaça de punições adicionais, em razão do relacionamento comercial com a Rússia.

Dr. Hiran foi lá e viu: Cuba tem fábricas de ‘médicos’

Médico em plena atividade, o senador Dr. Hiran (PP-RR) é um critico do programa Mais Médicos, alvo de sanções pelo governo dos Estados Unidos. Esquema montado para financiar a ditadura com dinheiro público brasileiro, o programa é acusado de impor trabalho escravo aos médicos profissionais de saúde. Dr. Hiran esteve lá e relatou ao podcast Diário do Poder que a ditadura criou autênticas “fábricas de médicos”, de qualidade duvidosa, em cursos de duração bem reduzida.

Entre aspas

Dr. Hiran disse ainda que deixou Cuba ainda mais preocupado com a formação de “médicos”, assim, entre aspas, enviados ao Brasil.

São uns artistas

Petistas no Ministério da Saúde e na Organização Panamericana de Saúde, agora sancionados, bolaram o plano para financiar a ditadura.

Só com carteirinha

Nem precisa ter notas boas ou prestar exame para frequentar essas “fábricas”. Basta ser indicado por “organizações sociais” pró-ditadura.

Entranhas do poder

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, manteve estranhas reuniões fechadas à imprensa, nesta sexta (15), com André Esteves, dono do BTG, e depois com Joesley Batista, dono da J&F/JBS.

Surpresa brasileira

Deu em nada em Genebra o convescote de ecochatos pelo extermínio do plástico. Ficaram magoados porque o Brasil, produtor de petróleo, teve o bom senso de defender iniciativas atreladas a financiamentos.

‘A gente somos inúútiil’

Estava vazia a agenda oficial do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, nesta sexta (15). O último compromisso do chanceler decorativo de Lula (PT) foi na quinta (14): “despacho interno”.

Só piora

No mesmo dia em que até Vladimir Putin (Rússia) se reunia para negociar com Donald Trump (EUA), Lula achou uma boa ideia piorar a crise com indiretas do tipo “quem quiser sair, que saia”.

Nos finalmentes

Progressistas e União Brasil chegam aos finalmentes de sua federação partidária nesta terça (19). As convenções serão simultâneas, com imprensa e transmissão proibidos, e no mesmo dia haverá a primeira convenção conjunta da Federação União Progressista (UP).

Culpa da imprensa

Ministério da Saúde diz que derrubou seu sistema de email a busca da imprensa por declaração de Alexandre Padilha, após os EUA proibirem sua entrada no pais. Foi punido por explorar cubanos no Mais Médicos.

Maduro na mira

Donald Trump enviou 4 mil tropas adicionais aos mares da América Latina e sul do Caribe (norte da Venezuela) para combater o tráfico. Ao menos três navios de guerra e um submarino designados à região.

2026 é logo ali

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lança neste Sábado (16) sua pré-candidatura ao Planalto. Pela direita, além de Zema, outro pré-candidato é o goiano Ronaldo Caiado (União Brasil).

Pensando bem…

…no Congresso, o bloco do governo perde feio para o bloco dos evangélicos.

PODER SEM PUDOR

Sobremesa azeda

Após um lanche na Câmara dos Deputados, certa vez, o deputado Alberto Fraga (DF) pediu a sobremesa: “Traga um Governo Lula.”

O garçom não entendeu, depois arriscou: “⁠O senhor quer dizer ‘uma cachaça’?” Fraga esclareceu: “⁠Não, rapaz, quero “governo Lula”: um abacaxi!” Foi atendido. Estava azedíssimo.

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – Instagram: @diariodopoder)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto

https://www.osul.com.br/eua-avaliam-barrar-selecao-brasileira-na-copa/

EUA avaliam barrar Seleção Brasileira na Copa

2025-08-16