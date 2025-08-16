Sábado, 16 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Cláudio Humberto EUA avaliam barrar Seleção Brasileira na Copa

Por Cláudio Humberto | 16 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O cancelamento do visto de toda delegação da Seleção Brasileira às vésperas da Copa do Mundo, que inclusive chegou a ser considerado no início da crise, está mesmo entre as opções de sanções contra o Brasil, após a escalada das tensões. A possibilidade já é discutida entre congressistas dos Estados Unidos, incluindo senadores próximos à Casa Branca, mas os mais experientes advertem que isso favoreceria politicamente o “regime autoritário” brasileiro que Trump vem criticando.

Política go home

A Fifa, cujo presidente se dá bem com Trump, terá papel decisivo: nem mesmo países-sede ditatoriais barram seleções de nações inimigas.

No coração

Trumpistas do Maga acham que as sanções já impostas ao Brasil “não foram suficientes” e querem sanções que “machuquem mais”.

Flórida no horizonte

A Copa de 2026 será nos EUA, México e Canadá, com a maioria dos jogos em território americano. A CBF negocia sediar o time na Flórida.

Principalmente diesel

O Brasil já teve imposta tarifa de 50% e está sob ameaça de punições adicionais, em razão do relacionamento comercial com a Rússia.

Dr. Hiran foi lá e viu: Cuba tem fábricas de ‘médicos’

Médico em plena atividade, o senador Dr. Hiran (PP-RR) é um critico do programa Mais Médicos, alvo de sanções pelo governo dos Estados Unidos. Esquema montado para financiar a ditadura com dinheiro público brasileiro, o programa é acusado de impor trabalho escravo aos médicos profissionais de saúde. Dr. Hiran esteve lá e relatou ao podcast Diário do Poder que a ditadura criou autênticas “fábricas de médicos”, de qualidade duvidosa, em cursos de duração bem reduzida.

Entre aspas

Dr. Hiran disse ainda que deixou Cuba ainda mais preocupado com a formação de “médicos”, assim, entre aspas, enviados ao Brasil.

São uns artistas

Petistas no Ministério da Saúde e na Organização Panamericana de Saúde, agora sancionados, bolaram o plano para financiar a ditadura.

Só com carteirinha

Nem precisa ter notas boas ou prestar exame para frequentar essas “fábricas”. Basta ser indicado por “organizações sociais” pró-ditadura.

Entranhas do poder

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, manteve estranhas reuniões fechadas à imprensa, nesta sexta (15), com André Esteves, dono do BTG, e depois com Joesley Batista, dono da J&F/JBS.

Surpresa brasileira

Deu em nada em Genebra o convescote de ecochatos pelo extermínio do plástico. Ficaram magoados porque o Brasil, produtor de petróleo, teve o bom senso de defender iniciativas atreladas a financiamentos.

‘A gente somos inúútiil’

Estava vazia a agenda oficial do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, nesta sexta (15). O último compromisso do chanceler decorativo de Lula (PT) foi na quinta (14): “despacho interno”.

Só piora

No mesmo dia em que até Vladimir Putin (Rússia) se reunia para negociar com Donald Trump (EUA), Lula achou uma boa ideia piorar a crise com indiretas do tipo “quem quiser sair, que saia”.

Nos finalmentes

Progressistas e União Brasil chegam aos finalmentes de sua federação partidária nesta terça (19). As convenções serão simultâneas, com imprensa e transmissão proibidos, e no mesmo dia haverá a primeira convenção conjunta da Federação União Progressista (UP).

Culpa da imprensa

Ministério da Saúde diz que derrubou seu sistema de email a busca da imprensa por declaração de Alexandre Padilha, após os EUA proibirem sua entrada no pais. Foi punido por explorar cubanos no Mais Médicos.

Maduro na mira

Donald Trump enviou 4 mil tropas adicionais aos mares da América Latina e sul do Caribe (norte da Venezuela) para combater o tráfico. Ao menos três navios de guerra e um submarino designados à região.

2026 é logo ali

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lança neste Sábado (16) sua pré-candidatura ao Planalto. Pela direita, além de Zema, outro pré-candidato é o goiano Ronaldo Caiado (União Brasil).

Pensando bem…

…no Congresso, o bloco do governo perde feio para o bloco dos evangélicos.

PODER SEM PUDOR

Sobremesa azeda

Após um lanche na Câmara dos Deputados, certa vez, o deputado Alberto Fraga (DF) pediu a sobremesa: “Traga um Governo Lula.”

O garçom não entendeu, depois arriscou: “⁠O senhor quer dizer ‘uma cachaça’?” Fraga esclareceu: “⁠Não, rapaz, quero “governo Lula”: um abacaxi!” Foi atendido. Estava azedíssimo.

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – Instagram: @diariodopoder)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.
O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Cláudio Humberto

Golpismo em movimento
Assembleia Legislativa terá frente parlamentar para fortalecer a indústria de defesa no RS
https://www.osul.com.br/eua-avaliam-barrar-selecao-brasileira-na-copa/ EUA avaliam barrar Seleção Brasileira na Copa 2025-08-16
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul UFRGS apresenta proposta de criação de Campus na Serra Gaúcha
Porto Alegre Bairro Ponta Grossa recebe mutirão de limpeza neste domingo
Rio Grande do Sul Agências Sine do Rio Grande do Sul disponibilizam mais de 9 mil oportunidades de emprego a partir desta segunda
Saúde Pacientes do SUS começam a ser atendidos por planos de saúde
Mundo Encontro histórico entre Trump e Putin termina sem acordo de paz no conflito da Rússia com a Ucrânia
Política Em prisão domiciliar, Bolsonaro pede a Alexandre de Moraes que o presidente e líderes de seu partido tenham acesso livre para visitas
Política Rito do julgamento de Bolsonaro no Supremo deve durar cinco dias
Porto Alegre Em Porto Alegre, Jardim do Dmae no bairro Moinhos de Vento recebe duas feiras neste domingo
Brasil Tarifaço de Trump atinge exportação do biquíni brasileiro com taxação de 74,9%
Política “Vossa Excelência não está sendo fiel aos fatos”, diz o ministro Barroso ao colega Luiz Fux em discussão no Supremo
Pode te interessar

Cláudio Humberto Planalto tem pressa para tirar da Câmara texto do IR

Cláudio Humberto Governo Lula lança Brasil Soberano no escuro

Cláudio Humberto Na estatal Correios, presidente não larga o osso

Cláudio Humberto Haddad fingiu que pauta era comercial e se deu mal