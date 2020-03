Notas Mundo EUA comemoram libertação de americanos no Irã e Líbano

Por Redação O Sul | 19 de março de 2020

Os Estados Unidos comemoraram nesta quinta-feira a libertação de dois americanos presos no Irã e Líbano, e reiteraram que a libertação de seus prisioneiros no exterior é uma prioridade do governo. A libertação mais simbólica foi a do ex-militar Michael White pelo Irã, em um momento de forte tensão entre Washington e Teerã.

