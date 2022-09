Mundo Euro é cotado abaixo de US$ 0,99 pela primeira vez em 20 anos

O euro estava sendo negociado abaixo de US$ 0,99 nesta segunda-feira (5) abalada pela incerteza sobre a economia europeia depois que a empresa russa Gazprom anunciou na sexta-feira o fechamento completo do gasoduto Nord Stream 1 por tempo indeterminado. Esta é a primeira vez em 20 anos que a moeda comum europeia fica abaixo de US$ 0,99.

A moeda comum europeia chegou a cair 0,71%, sendo negociada a US$ 0,9883, a menor cotação desde dezembro de 2002. Desde o início do ano, a moeda europeia enfraqueceu em relação ao dólar e já havia rompido a barreira de US$ 1 em julho.

E as principais bolsas da Europa iniciaram a segunda-feira em queda, em um momento de grande preocupação dos investidores com o fornecimento de energia, depois do fechamento do gasoduto russo, vital para o abastecimento do continente.

Na Alemanha, com a economia muito dependente do gás russo, a Bolsa de Frankfurt operava em baixa de 2,67%. Milão recuava 2,32%, Paris perdia 2,08% e Madri 1,80%. Em Londres, o impacto era menor, com baixa de 0,87%.

Fechado “completamente”

Na sexta-feira, a gigante russa do gás Gazprom anunciou que o gasoduto Nord Stream, que deveria retomar o serviço no sábado após os trabalhos de manutenção, será finalmente fechado “completamente” por tempo indeterminado até que uma turbina no gasoduto, vital para abastecer a Europa, seja reparada.

O fabricante de turbinas Siemens Energy considera que a interrupção do funcionamento da turbina não se justifica tecnicamente.

Esta semana, a União Europeia pretende discutir medidas radicais para conter os crescentes custos de energia, desde de tetos ao preço do gás até a suspensão do comércio de derivativos de energia.

Governo russo

Nesta segunda-feria, o Kremlin afirmou que a interrupção do fornecimento de gás russo para a Alemanha através do gasoduto estratégico Nord Stream é responsabilidade apenas do Ocidente, porque as sanções impedem a manutenção adequada das infraestruturas do setor.

Os problemas de bombeamento (de gás) surgiram em consequência das sanções dos Estados ocidentais. Não há nenhuma outra razão para estes problemas. São essas sanções… que levaram à situação que estamos vendo agora – disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, durante uma teleconferência.

