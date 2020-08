Os evangélicos já começam a se movimentar e a fazer articulações para saber quem ocuparia a vaga de vice na chapa de Jair Bolsonaro em 2022, certos de que o general Hamilton Mourão não estará na cédula, segundo informações da coluna de Matheus Leitão, da revista Veja. O grande problema no meio gospel, contudo, é a pulverização em inúmeras denominações, o que torna mais difícil encontrar um nome que represente o todo.

O presidente não esconde que já está focado nas eleições de 2022. E, ainda segundo a coluna, tem admitido a interlocutores que pode escolher um vice evangélico. Foi esse sinal do chefe do Executivo que despertou no segmento a precoce movimentação à procura de nomes.

No último pleito, em 2018, foi o que quase aconteceu na chapa de Bolsonaro, na qual o ex-senador evangélico Magno Malta chegou a ser o favorito para ocupar o posto, mas recusou o convite alegando que preferia buscar a reeleição para o Senado – Malta acabou derrotado.

A vaga agora pode acabar sendo ocupada pela pupila do ex-senador e atual ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Mas se engana quem acha que ela não sofrerá resistência do próprio grupo evangélico como postulante ao cargo.

Na quinta-feira (13), Bolsonaro fez um afago em Damares na sua já tradicional live. “A Damares é a ministra ali com o ministério mais complicado. Ela trata de um montão de problema. Eu não aceitaria ser ministro [da pasta] dela por nada, dado os problemas. Só uma pessoa como ela para resolver aquele assunto. Não existe melhor pessoa que a Damares naquele ministério”.

A aliança de Bolsonaro com evangélicos se mostra cada vez mais forte e a escolha de um vice que os represente em 2022 pode ser mesmo necessária para agradar esse grupo – hoje uma das principais bases de seu governo.

Pesquisa do Datafolha de abril deste ano confirmou, por exemplo, que os 31% da população que se declaram dessa corrente religiosa têm tendência pró-Bolsonaro e, inclusive, são os que mais aprovam a atuação do presidente (47% deles avaliaram como ótimo e bom) no enfrentamento à pandemia.

O que se comenta nos bastidores é que, caso Bolsonaro decida mesmo por um vice evangélico, descartando Mourão, o difícil será ele achar um nome que agrade a maioria do segmento. A problemática deve-se às múltiplas lideranças e inúmeras denominações evangélicas existentes no país.

“Não há uma liderança única, igual a Igreja Católica, que o Papa fala e todo mundo tem que ir ler na cartilha. Aqui não é assim. Aqui você tem o segmento pentecostal, que é dividido internamente entre a maior denominação, que é a Assembleia de Deus, com vários líderes. Você tem os neopentecostais, com a Universal, a Igreja da Graça, a Igreja Mundial. São muitas. Tem o segmento mais tradicional, como batistas, presbiterianos, são igrejas mais históricas, mas que não têm muitos membros. É muita diversidade pra juntar todos e falar assim: esse nome aqui agrada 80%, 90% do grupo”, explicou um membro da bancada evangélica à coluna.

Essa falta de acordo entre os evangélicos chegou a ser motivo de queixa de Bolsonaro para alguns líderes dessa corrente religiosa. Eles contam que já ouviram o presidente dizer que eles precisam se unir e impor um nome. Mas, segundo esses interlocutores do segmento, vice é um cargo de confiança e quem vai escolher é o presidente – e quando decidir por um nome evangélico, com certeza, irá desagradar outras denominações.

Ainda que seja cedo para definições, o grupo não perde tempo. A lista de ministros pastores (neste momento são três) e líderes do segmento em torno de Bolsonaro só aumenta, o que faz crescer a concorrência pela disputa da vaga.

Mesmo a ministra Damares, que está na dianteira da lista, enfrenta resistências. Até hoje não é claro para diversas lideranças evangélicas como ocorreu o distanciamento entre Magno Malta e Bolsonaro e, ao mesmo tempo, uma grande aproximação do chefe do Executivo com a atual ministra, que era funcionária do ex-senador na época.

Outros nomes que já aparecem no rol de apostas de vice são os do deputado Marco Feliciano e o do ministro da Justiça, André Mendonça. O primeiro tem a trajetória de bom preletor no meio gospel, mas conta com uma igreja muito pequena e não é considerado um pastor de fato.

O segundo aparecia como um forte candidato. Mas entrou em rota de colisão ao patrocinar o ministro da Educação, Milton Ribeiro, com o currículo mais fraco do que outros pastores, na opinião da bancada gospel. Agora, foi engolido pelo escândalo da produção de dossiês contra opositores do governo, o que desgastou sua imagem.

Por tudo isso, a escolha de um nome evangélico para a vaga de vice de Bolsonaro em 2022 pode se transformar em um dilema. E, a depender de quem venha a ser a opção, gerar mais resistências do que o apoio das lideranças do segmento ao presidente nas próximas eleições. As informações são da revista Veja.