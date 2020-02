Dicas de O Sul Evento Brechocão, no Parque da Redenção, em Porto Alegre, é transferido devido ao feriado de carnaval

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2020

Feira foi transferida para o segundo domingo de março Foto: Ari Teixeira/PMPA Feira foi transferida para o segundo domingo de março. (Foto: Ari Teixeira/PMPA) Foto: Ari Teixeira/PMPA

Em razão do feriado de carnaval, foi cancelada a edição do Brechocão prevista para este domingo (23) no Parque da Redenção, em Porto Alegre. A Diretoria Geral de Direitos Animais transferiu o evento para o segundo domingo de março (08), das 9h às 16h, no mesmo local.

Na feira, o visitante encontra artigos masculinos e femininos (roupas e objetos de uso pessoal), itens de decoração, livros, CDs e DVDs, além das tradicionais roupas e brinquedos para cães e gatos.

Os recursos arrecadados com as vendas são utilizados no pagamento de despesas com ração, albergagem, veterinários, clínicas, castrações e outros custos decorrentes do atendimento a animais em situação de vulnerabilidade.

