INSS começa a pagar benefícios com o novo valor do salário mínimo

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começou a pagar nesta quarta-feira (19) aposentadorias, pensões e outros benefícios referentes a janeiro com o novo valor do salário mínimo nacional, de R$ 1.045, que entrou em vigor no dia 1º de fevereiro.

Os pagamentos acontecem de acordo com o número do benefício do segurado. Para quem recebe benefícios de até um salário, os depósitos serão feitos desta quarta até 6 de março.

Os segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados a partir de 2 de março.